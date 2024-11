Il 16 novembre la camminata 'A passo di donna'

Firenze, 11 novembre 2024 – A Firenze il 16 novembre è in programma la camminata 'A passo di donna', promossa dal Comune in collaborazione con i cinque Quartieri nell'ambito del Festival dei Diritti. Si tratta di un'iniziativa che precede la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024, in programma il 25 novembre.

Per il Quartiere 1 la partenza è fissata alle 10,45 al Torrino di Santa Rosa (incontro con Quartiere 4); la camminata passerà del Giardino dell’Ardiglione dove sarà inaugurata una panchina rossa, e proseguirà per via Santa Monica, via Sant’Agostino, piazza santo Spirito, sdrucciolo Pitti, piazza Pitti, via Guicciardini, Ponte Vecchio, via Por Santa Maria, via Vacchereccia, piazza Signoria.

Quartiere 2, partenza alle 10,45 ai giardini Niccolò Galli, dove si trova un’installazione realizzata dall’Educativa di Strada e dalla Scuola Dino Compagni; la camminata toccherà anche via Ugo Schiff e Villa Arrivabene.

Quartiere 3, partenza alle 9,30 da piazza Elia Dalla Costa presso il Porto Q3; la camminata seguirà il percorso via del Bandino, via Erbosa, via delle Nazioni Unite, Parco Anconella, via Villamagna, Lungarno Ferrucci, ponte San Niccolò, Lungarno della Zecca Vecchia, piazza Santa Croce, piazza Signoria.

Quartiere 4, ritrovo alle 9 in via degli Arcipressi, con partenza alle 9,15 dalla panchina rossa; il percorso passerà dalla panchina rossa di via del Filarete, da via di Soffiano, dalla oanchina rossa all’entrata del Parco del Boschetto, da viale Don Antonio Dani, da via Monte Oliveto, via Pisana, via Cavallotti, via della Fonderia, Lungarno di Santa Rosa, Torrino di Santa Rosa (incontro con Quartiere 1), per proseguire verso piazza Signoria.

Quartiere 5, partenza alle 10,45 alla panchina rossa del giardino di piazza Medaglie D’Oro, nel Centro San Donato ; la camminata passerà poi da via Sandro Pertini, via di Novoli, via Maragliano, via Bellini, via Toselli, via Porte Nuove, Porta al Prato, via della Scala, via del Sole, via delle Belle Donne, via della Spada, via Tornabuoni, via Porta Rossa, via Calimala, via Vacchereccia, piazza della Signoria.