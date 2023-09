Simula il furto di orologio e collier

Denunciata per simulazione di reato dai carabinieri di Portoferraio una 57enne pisana: la donna aveva richiesto

l’intervento di una gazzella dell’Arma a cui ha riferito di aver subito in albergo il furto di un orologio e di una collana da circa mila euro. In realtà la donna, non nuova a questo tipo di imprese era sì andata in una gioielleria per visionare orologio e collana, ma senza averli aveva mai acquistati.