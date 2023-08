’Siesta Cartoon’ al bagno degli Americani

Dopo il grande successo della prima parte della rassegna estiva torna al Bagno degli Americani di Tirrenia, stasera, la seconda parte di “Siesta Cartoon”, appuntamento pomeridiano sotto l’Hangar dedicato ai più piccoli, sempre in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica. Sei appuntamenti da non perdere. Il via alla rassegna dei cartoni animati con “Le follie dell’imperatore”, il 6 agosto “Zootropolis” chiuderà le proiezioni della settimana, per poi riprendere nel week end del 12 e 13 agosto con gli ultimi due appuntamenti della stagione dei cartoni: “Oceania” e “Raya e l’ultimo drago”. L’appuntamento per tutte le proiezioni sarà alle 14.30, all’ombra e al fresco dell’Hangar, che protegge genitori, nonni e bambini dal gran caldo. I film saranno proiettati sul grande ledwall di quasi dieci metri quadrati, degustando frutta bevande e insalate proposte dai ragazzi del banco. Questo di “Siesta Cartoon” è un progetto partito ormai qualche estate fa, per favorire, in un orario caldo la permanenza dei bambini all’interno del nostro stabilimento balneare di Viale del Tirreno, 8.