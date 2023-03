Sicurezza, presentato lo sportello di ascolto per i cittadini: il calendario

Il comandante Messerini e l'assessore Bonanno al distaccamento di Riglione

Pisa, 15 marzo 2023 – È stato il distaccamento di Pisa sud a Riglione, in piazza della Fornace numero 3, a ospitare il primo di una serie di sportelli aperti ai cittadini per incontrare l’assessore alla sicurezza del Comune di Pisa Giovanna Bonanno. Il programma “Sportello d’Ascolto sulla Sicurezza” sarà previsto tutti i mercoledì dalle 15 alle 16.30 nei Distretti di Polizia Municipale presenti sul territorio. In calendario 8 appuntamenti che permetteranno ai cittadini dei vari quartieri – senza bisogno di alcuna prenotazione – di poter segnalare criticità e problematiche all’assessore e al personale della Polizia Municipale presente.

"Gli sportelli d'ascolto per la sicurezza – ha detto l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – sono stati pensati presso i presidi della Polizia Municipale perché vogliamo essere sul territorio e ascoltare le richieste dei cittadini e soprattutto manifestare loro vicinanza e una risposta immediata alle esigenze. Si tratta di un ulteriore impegno per dimostrare la nostra disponibilità nella risoluzione dei vari tipi di problemi. Questo primo sportello di ascolto è stato estremamente positivo e sono molto soddisfatta del confronto costruttivo che si è creato. Proprio per questo ci tengo a invitare i cittadini ai prossimi sportelli che abbiamo in calendario".

"Il quartiere di Pisa sud – ha affermato il comandante della Polizia Municipale Alberto Messerini – è molto esteso da un punto di vista territoriale e demografico quindi anche con problematiche diverse. Sono aumentate le denunce effettuate dai cittadini, i controlli nei mercati, intenso il lavoro su parcheggi e rispetto dei limiti di velocità. Come Polizia Municipale i cittadini sono il punto di ascolto privilegiato da cui riceviamo stimoli, segnalazioni che vengono puntualmente riscontrate e anche critiche che fanno parte del nostro del lavoro e sono anche uno stimolo per cercare di migliorarsi".

Oltre all'incontro inaugurale del 15 marzo lo sportello sarà nuovamente aperto a Riglione il 12 aprile. Il 22 marzo e 19 aprile invece l'appuntamento sarà presso il distaccamento nord di via Avanzi nel quartiere delle Piagge, il 29 marzo e 26 aprile al presidio della Polizia Municipale di viale Gramsci alla stazione ed infine il 5 aprile e 3 maggio al distaccamento del litorale in via Repubblica Pisana 68 a Marina di Pisa.