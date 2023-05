Sicurezza dei medici: convegno aperto "Basta aggressioni ai camici bianchi e più rispetto per la sanità pubblica"

Un convegno sulla sanità aperto ai cittadini. A Pisa, dato che l’iniziativa è itinerante, sarà incentrato sulla sicurezza. Dopo l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani che dirigeva l’Spdc al Santa Chiara. "A Pisa è stato aggiunto questo tema – spiega il dottor Giuseppe Celona, segretario regionale Cisl medici – Proprio alla collega psichiatra uccisa con tanta violenza sarà dedicato all’inizio un minuto di silenzio". Un evento (mercoledì dalle 16 all’auditorium del centro Maccarrone) organizzato da Anaao Assomed, Cimo Fesmed (Anpo, Ascoti, Cimo, Fesmed), Aaroi-Emac-Fassid (Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr)-Fp Cgil medici e dirigenti Ssn - Fvm Federazione veterinari e medici - Uil Fpl coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria sanitaria - Cisl medici.

"Sarà aperto a tutti. Non solo agli iscritti. Sono stati invitati il sindaco Michele Conti, i candidati a primo cittadino, il prefetto, il questore e le direzioni aziandali, Aoup e Asl. Ma, soprattutto, la popolazione. Le fila, comunque, le tireranno i segretari regionali".

"Una riflessione – aggiunge il dottor Celona – su tanti argomenti che spesso sono legati, come le lunghe liste di attesa, la disaffezione al lavoro nel servizio sanitario nazionale tra i giovani che spesso optano per aprire studi privati. L’edizione pisana sarà dedicata alla sicurezza, aspetto presente da tempo, ma che è stato spinto qui dall’attualità. Dobbiamo evitare anche il rischio emulazione". E "confrontarci a lungo, visto i tavoli aperti attualmente in Regione".

An. Cas.