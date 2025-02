"Sia rispettata l’altezza minima sopra la città"

"Toscana Aeroporti si occupi di far rispettare l’altezza minima di sorvolo sulla città, posizioni le centraline sulle nuove rotte e ci dia i risultati. Il sindaco Conti non rigiri la frittata: la sperimentazione l’ha firmata anche il Comune che non si è preoccupato di avvertire la cittadinanza". Lo dice il consigliere Francesco Auletta di Una città in Comune che ha sollevato il casus belli di nuove rotte aeree sperimentali fino al 31 marzo che passano sul centro storico. La data fatidica è il 6 febbraio. "Il prossimo 6 febbraio è previsto l’incontro tra Enac, 46ª Brigata Aerea, Toscana Aeroporti e Comune sulla questione delle modifiche delle rotte di attraversamento della città degli aerei in decollo e in atterraggio all’aeroporto Galilei. Negli scorsi giorni il Sindaco Conti, dopo mesi di silenzio sulle modifiche già realizzate, è intervenuto con modalità confuse e con diverse omissioni, in particolare riguardo alle sue responsabilità. In primo luogo, a fine settembre scorso la Commissione Aeroportuale ha approvato una sperimentazione della durata di sei mesi delle nuove rotte con l’espressione favorevole del Comune di Pisa, che quindi sapeva e approvava".

Altro punto della questione: "Grazie alla nostra iniziativa in Consiglio comunale, è emerso chiaramente che in questi mesi non è mai stata fatta alcuna azione di monitoraggio sugli impatti acustici e ambientali delle nuove rotte come invece era previsto, che Toscana Aeroporti ha mantenuto le centraline solo sulle vecchie rotte senza che il Comune obiettasse nulla, e che ad oggi Toscana Aeroporti non ha mai chiarito pubblicamente perché non ha fatto il monitoraggio previsto. Su quali basi quindi saranno prese le decisioni se non si conoscono gli impatti di quanto sperimentato fino ad oggi?".

Ecco le consclusione del consigliere che denuncia il "gigantismo della crescita aeroportuale sia di Pisa che di Peretola" ed aggiunge: "Come fatto in tutti questi anni di lotta contro lo strapotere delle compagnie aeree e la mancanza di azione delle amministrazioni che si sono susseguite, riteniamo che si debba proteggere tutta la popolazione sorvolata, senza mettere in competizione i quartieri della città, e che occorra salvaguardare il bene pubblico senza risparmiare le dovute sanzioni a chi non rispetta le norme". La conferenza stampa è stata convocata anche da Rifondazione comunista.

Carlo Venturini