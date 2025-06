Si prepara la Notte Bianca delle Chiese: apertura in notturna con musica

Pisa, 4 giugno 2025 – Con “La Notte Bianca delle Chiese”, un evento speciale e insolito per la città di Pisa, si concluderà venerdì 6 giugno 2025 (antivigilia di Pentecoste) il Festival di musica “I Concerti di Quaresima e di Pasqua” sostenuto dalla Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa: grazie alla disponibilità dei rispettivi parroci, con l’aiuto di volontari, ben tredici chiese del Centro Storico saranno aperte dopo cena dalle ore 21:00 fino alle 24:00. In occasione di questa apertura straordinaria notturna, in queste chiese, tutte situate lungo un itinerario guidato nel Centro Storico, ci sarà animazione musicale a cura di artisti e realtà cittadine.

È un un’occasione irripetibile per visitare, conoscere, pregare, ascoltare musica e scuriosare in “notturna” nei gioielli pisani del culto. Hanno aderito all’iniziativa i rispettivi parroci delle chiese del Carmine, del Santo Sepolcro, di San Michele in Borgo, di San Frediano, di Santa Maria dei Galletti, di San Giorgio, di San Nicola, di San Vito, di San Paolo a Ripa d’Arno, di Sant’Agata, di Santa Maria della Spina, di Santa Maria Maddalena, di Santa Cristina. Tredici chiese, aperte in orario serale, visitabili in solitaria dalle ore 21:00 alle ore 24:00, oppure approfittando del tour guidato a piedi che partirà alle ore 21:00 da Piazza XX Settembre 2025 e che si concluderà dopo circa un’ora e mezza nella chiesa di Santa Cristina, dove verrà recitata la Compieta dopo una riflessione pastorale del Vescovo Roberto Filippini. In ogni chiesa il visitatore troverà animazione musicale, secondo il programma in calce, ciascuna chiesa, luogo di preghiera ma anche gioiello artistico, sarà valorizzata per le sue caratteristiche: dove presente e funzionante, sarà data voce al proprio organo (quante chiese ne possiedono uno e anche di pregio!), saranno valorizzate l’acustica, la dimensione, osservando le rispettive opere più importanti e ascoltando le spiegazioni, la storia e le curiosità. “La Notte Bianca delle chiese” aderisce all’iniziativa nazionale “La Lunga notte delle chiese” promossa alla Diocesi di Belluno e giunta alla sua X edizione: si tratta della prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità. L’idea nasce nel 2016 dal progetto già attuato e di successo della “Lange Nacht der Kirchen” che si svolge in Austria e in Alto Adige già da parecchi anni, coinvolgendo centinaia di chiese contemporaneamente. In contemporanea, nei luoghi scelti delle Diocesi aderenti, vengono organizzate diverse iniziative e programmi culturali: musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro.

È un’occasione per tutti, religiosi e non, di partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perché in questa occasione sarà possibile visitare i luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale. Moltissimi sono gli eventi proposti durante la Lunga Notte delle Chiese, che sono sempre gratuiti e a ingresso libero, aperti a tutti. Anche a Pisa, aderendo nella modalità sopra descritta, l’ingresso è libero, ma ai partecipanti è chiesto di lasciare la propria offerta per sostenere due grandi progetti, uno già esistente e operativo, l’altro da realizzare: si tratta della Cittadella della Solidarietà di San Ranieri, l’emporio di distribuzione di alimenti per i poveri della città gestito dalla Caritas, e la culla termica da realizzare presso il nuovo Ospedale Santa Chiara a Cisanello a cura del Centro Aiuto alla Vita, un luogo sicuro al quale le mamme in difficoltà possono affidare il neonato in totale anonimato. “Il Festival quest’anno si è svolto in coincidenza di due momenti particolari” osserva Riccardo Buscemi, Presidente dell’Associazione Cultuale Il Mosaico e Priore della Compagnia di San Ranieri “Francesco ci ha lasciato e abbiamo accolto Papa Leone, a Pisa abbiamo visto il cambio di Arcivescovo, ha lasciato la guida Giovanni Paolo Benotto ed è subentrato Padre Saverio Cannistrà: è un cammino che fa la Chiesa, insieme e con persone diverse, verso l’unica meta. Ha questo valore simbolico il tour guidato del 6 giugno e ci auguriamo che in molti vogliano aderire alla nostra proposta.” Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338-9912240 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].