Si inaugura il frantoio del Monte Pisano

Si inaugura oggi, a partire dalle 10, il Frantoio del Monte Pisano, un frantoio super tecnologico che vivrà e offrirà servizi tutto l’anno all’olivicoltura ed agricoltura territoriale. Il nuovo progetto di Vicopisano prevede un investimento da 1,3 milioni di euro per il rilancio del Frantoio di Caprona e dell’olivicoltura del Monte Pisano, attraverso la riqualificazione dell’intero impianto con significativi efficientamenti, ammodernamenti e ottimizzazioni ai macchinari e all’intera linea. Matteo Ferrucci (nella foto), sindaco di Vicopisano dice: "La zona in cui oggi nasce il nuovo Frantoio già da tempo necessitava di investimenti e già questo è un grande risultato: la struttura potrà essere utilizzata con maggiore efficacia ed in una dimensione comune di "Monte Pisano" che porti ad una visione identitaria del territorio. Leonardo Paolino amministratore del frantoio aggiunge: "Riqualificare questa struttura è stata un’occasione per intervenire sul territorio ed offrire agli olivicoltori uno spazio in cui frangere le loro olive per ottenere il miglior olio possibile". Programma completo: www.frantoiomontepisano.it.

Carlo Venturini