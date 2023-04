Si è spento Paolo Soriani storico artigiano

Si è spento Paolo Soriani, fondatore della storica Tappezzeria Soriani di via del Borghetto a Pisa. L’uomo è mancato nella giornata di ieri all’età di 87 anni. Se ne va così una firma storica dell’artigiano pisano, un grande lavoratore e appassionato, che ha portato avanti per una vita intera un mestiere che purtroppo sta gradualmente scomparendo dalle strade della nostra città. Paolo Soriani ha aperto il suo negozio oltre 60 anni fa, quando ancora era un ragazzo. In poco tempo Soriani è riuscito a farsi strada in questo campo e a farsi notare, conoscere e apprezzare dai pisani sia per le sue preziose creazioni (le tappezzerie) sia per la precisione e la qualità del suo lavoro manuale che lo ha reso una delle eccellenze pisane.

L’artigiano Paolo Soriani, nonostante l’età avanzata, ha continuato anche nell’ultimo periodo (fino alle ultime settimane di vita) a frequentare il negozio di via del Borghetto accogliendo sia i clienti nuovi che quelli di "un tempo" e rispondendo alle richieste provenienti dalla clientela più affezionata in cerca di un pezzo unico per il proprio arredo. La tappezzeria Soriani è ancora oggi una delle poche attività storiche rimaste in piedi, un presidio importante di pisanità portato avanti dal figlio Roberto e dal nipote Dario. La salma sarà esposta fino a domani mattina alla Pubblica Assistenza di via Bargagna per l’ultimo saluto di parenti, amici, conoscenti e la cittadinanza tutta, e da dove domani alle 15 partirà il corteo funebre.

I. V.