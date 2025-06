Si chiude la “Giornata della solidarietà” 2024-25: ecco tutte le classi premiate

Pisa, 3 giugno 2025 – L’Associazione “Nicola Ciardelli ODV”, insieme a tutta la Giuria, all’amministrazione comunale, alla Provincia e all’Ufficio Scolastico Regionale ambito territoriale di Pisa, annuncia i vincitori del concorso “Il rispetto di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda come fondamento di dialogo pace e inclusione”, bandito per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, in occasione della “Giornata della Solidarietà” 2024.

A coronamento della “Giornata della Solidarietà”, organizzata dall'Associazione Nicola Ciardelli ODV con la collaborazione del Comune di Pisa, dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Provincia di Pisa, svoltasi lo scorso 29 aprile, nella giornata di martedì 3 giugno si è svolta la premiazione della sedicesima edizione del concorso bandito in occasione della Giornata medesima. Ai vincitori, decretati dalla Giuria composta dall’assessore Riccardo Buscemi per il Comune di Pisa, dalla professoressa Maria Caterina Conti per l’Ufficio Scolastico Regionale, da Maria Antonietta Scognamiglio per la Provincia, dal Comandante del Centro di Addestramento di Paracadutismo Colonnello Antonio D’Agostino, dal professor Saulle Panizza per l’Università di Pisa, dalla dottoressa Elisa Guidi per la Scuola Normale Superiore, dalla dottoressa Elena Vivaldi per la Scuola Superiore Sant’Anna, dal dottor Vincenzo Longo per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Giulia Guainai per la Società della Salute, da Antonio Cerrai in rappresentanza delle realtà associative del territorio e dall’architetto Silvia Lucchesini, vanno i complimenti dell’Associazione e di tutte le Istituzioni coinvolte nella Giornata della Solidarietà.

Tra i molti elaborati pervenuti, nella Sezione Linguistica, si sono classificate al primo posto - per gli istituti superiori - la studentessa della classe IVA AFM dell’Istituto Superiore Pacinotti Serena Ferretti, per il testo ispirato agli incontri presso le sedi del Tribunale e della Procura e la classe IIILN dell’Istituto Superiore Santoni-Gambacorti per il testo ispirato all’incontro presso il Dipartimento di Veterinaria per la progettazione di una città hum-animal, che centrano perfettamente il tema della Giornata della Solidarietà 2025.

Per le scuole secondarie di primo grado, Giulia Cardella della classe IIAS dell’Istituto Comprensivo L. Fibonacci conquista il primo premio con un significativo testo ispirato alpercorso proposto presso la sede di Palazzo Blu dall’Associazione “La vita oltre lo specchio” sul tema dell’accettazione di sé.

Per le scuole primarie, conquistano il primo premio le classi IA e IIA della scuola Battisti, dell’Istituto Comprensivo R. Fucini per “Che cosa ti è piaciuto di più della Giornata della Solidarietà”, in esito al percorso organizzato dalla Coldiretti Pisa presso il Giardino Scotto. Nella Sezione Iconografica si è classificata al primo posto, per gli Istituti Superiori, la studentessa Flor Donati della classe VAD del Liceo Artistico F. Russoli di Pisa per una significativa opera contro la violenza sulle donne.

Per le scuole secondarie di primo grado vincono il primo premio ex aequo la classe IE della scuola secondaria di primo grado G. Gamerra, per le opere realizzate in sinergia con gli ospiti del Centro polifunzionale “L’Amico è”, gestito da Anmic Pisa, le classi terze dell’Istituto Comprensivo V. Galilei e la classe IB dello stesso Istituto per la realizzazione delle panchine della Gentilezza e dell’opera sull’equilibrio e la sostenibilità ambientale.

Per le scuole primarie pari merito tra le classi VA, VB e VC della scuola G. Galilei di Cascina (I.C. G. Falcone), per “Il Camaleonte”, le classi IA e IIA della scuola C. Battisti (I.C. R. Fucini) per “Giardino Scotto: i laboratori di Coldiretti”, la classe IVB delle F. Filzi (I.C. L.S.Tongiorgi) per “La Giornata della Solidarietà”, e gli alunni e le alunne dell’attività alternativa delle classi IIA, VA, VB e VD, guidati dall’insegnante Amalia Lo Bianco, per le tre opere ispirate alla valorizzazione dei diritti dell’infanzia.

Menzioni speciali a Jacopo Grilli (I.C. V. Galilei) per l’elaborato iconografico “Butterfly” e alla scuola primaria Moretti (I.C. N. Pisano) per la splendida e originale realizzazione di un video che coniuga i valori del Rispetto, dell’Inclusione, della Solidarietà e della Memoria. Per le scuole dell’infanzia, vincitrice la scuola A. Capitini dell’Istituto Comprensivo V. Galilei. Riconoscimento speciale per ANMIC Pisa, che ha favorito sinergia e collaborazione attraverso il lavoro congiunto dei giovani studenti e degli ospiti del Centro polifunzionale.

Riconoscimenti speciali anche all’Istituto Superiore G. Matteotti, che ha partecipato alla Giornata della Solidarietà con tutte le sue classi e all’Istituto Comprensivo V. Galilei, prima comunità scolastica costruttrice di Gentilezza, che ha proposto e realizzato nell’ambito della Giornata medesima due importanti percorsi di promozione della Gentilezza come stile di vita da adottare fin da bambini. La cerimonia di premiazione del concorso, che ha coinvolto gli Istituti Comprensivi L. Fibonacci, R. Fucini, G. Gamerra, L.S. Tongiorgi, G. Galilei, N. Pisano, l’Istituto Arcivescovile Santa Caterina, nonché l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone” di Cascina, oltre all’IIS Santoni, plesso Gambacorti, al Liceo Artistico F. Russoli e all’Istituto Superiore Pacinotti, si è svolta oggi pomeriggio agli Arsenali Repubblicani, alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti dell’Associazione e della Giuria, presieduta dalla professoressa Silvia Panichi.

Negli spazi interni degli Arsenali Repubblicani è stata allestita una mostra degli elaborati presentati. “Si chiude anche per quest’anno una Giornata - commenta la presidente dell’Associazione Federica Ciardelli - il cui valore aggiunto è rappresentato dalla straordinaria rete di collaborazione, sinergia e solidarietà, che si è consolidata negli anni, e che abbraccia gli studenti e le studentesse della nostra città, spingendosi oltre i confini del nostro Comune. Un ringraziamento particolare ai docenti e soprattutto agli studenti, che hanno mostrato grande impegno e capacità nella rielaborazione e restituzione dei contenuti degli incontri svolti nell’ambito della Giornata della Solidarietà 2025 e dei valori costituzionali che ne costituiscono il fondamento”.

Per l’Associazione Nicola Ciardelli ODV un grande successo e la restituzione di un impegno importante, cresciuto e arricchitosi negli anni, grazie ai contributi e alla collaborazione, oltre che del Comune, dell’Ufficio Scolastico e della Provincia, di una città intera, che condivide l’alto valore morale dell’iniziativa e l’importanza di coinvolgere i più giovani sui temi della Solidarietà, dell’impegno civico e dei principi espressi dalla nostra Costituzione, per crescere cittadini partecipi e consapevoli.

L’Associazione porge un ringraziamento speciale al professor Saulle Panizza, responsabile scientifico del Progetto, alla presidente della Giuria Silvia Panichi, al Comune, all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Provincia, a tutta la Giuria per l’impegno profuso e a tutti coloro che anche quest’anno hanno reso possibile il ripetersi di questa esperienza unica, all’interno di una cornice che ogni volta è sempre più ampia e partecipe. Un ringraziamento anche al negozio Hobby Centro, alla casa editrice Pacini Editore; alla Libreria UPIE di Marlin Riccardo, all’Associazione GMA e alla redazione pisana del quotidiano La Nazione per i premi offerti.