Si cercano comparse per film storico

Eleonora Di Miele (nella foto sopra), già casting director di due film di Leonardo Pieraccioni, attrice e ballerina, cerca comparse per girare un film ambientato nella prima metà del Novecento e che si girerà tra Pistoia e Prato. "Si tratta di una bellissima produzione - spiega la presidente di giuria di Notti di Talento, il talent per giovani artisti toscani che si svolge a Pisa e di cui La Nazione è media partner esclusivo - della rete nazionale e stiamo cercando volti naturali, senza tatuaggi e senza tagli moderni. Si tratta di un film che percorre gli anni dal 1920 al 1945. Per questo si richiede massima disponibilità. Per candidarsi è sufficiente mandare un selfie (per vedere taglio dei capelli e barba per gli uomini) a all’indirizzo mail [email protected]". La ricerca, tuttavia, non riguarda solo la produzione del film in questione, perché, spiega Di Miele, "l’obiettivo è quello di creare un archivio di comparse, attori e figurazioni per le produzioni che verranno girate in Toscana anche in futuro: cerchiamo uomini e donne tra i 20 e i 70 anni per coprire tutte le fasce di età e si tratta davvero di un’opportunità molto significativa perché lavoreremo con le migliori produzioni cinematografiche offrendo una ribalta a chi, soprattutto tra i giovani, cerca di entrare nel mondo dello spettacolo,, ma anche a chi desidera soltanto partecipare a un’esperienza unica nel suo genere". Eleonora Di Miele è direttrice artistica e docente in due accademie di formazione professionale per attori in Toscana: Accademia arte Spettacolo Danza di Monsummano Terme e Accademia Tab di Pistoia.