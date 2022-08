Si accende la polemica sugli asili nido, Munno: “Critiche da campagna elettorale"

Pisa, 4 agosto 2022 – L’assessore alle politiche socioeducative e scolastiche del Comune di Pisa, Sandra Munno, risponde all’intervento a firma dei consiglieri comunali Picchi, Auletta, Amore in merito alle rette degli asili nido comunali. “Francamente sono molto dispiaciuta che venga usato un tema sensibile e importante come il servizio comunale degli asili nido per attaccare politicamente questa Amministrazione comunale. Va bene che la politica sta entrando in campagna elettorale ma i consiglieri di minoranza firmatari del comunicato stampa avrebbero potuto trovare altre tematiche per polemizzare oppure semplicemente chiedere spiegazioni direttamente agli uffici. Ma va bene così. E poiché a proposito del servizio parlano di ‘confusione che regna sovrana’ proverò a fare chiarezza a beneficio dei cittadini”. Munno spiega: “Come senz’altro sanno le famiglie che hanno avuto i loro bambini al servizio nido, dal 2016 è in vigore il ‘Bonus Nido’ di INPS che, a seconda delle fasce ISEE familiari, rimborsa una certa cifra fino a un massimo di 3.000 euro annui. A questo rimborso si aggiungono le risorse del Ministero dell’Istruzione del ‘Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione’, a sostegno della domanda dei servizi per la prima infanzia. L’Amministrazione comunale, infatti, anche per le annualità 2021 e 2022 ha destinato i contributi del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi educazione e istruzione 0/6 per ottenere l’azzeramento delle rette dei servizi alla prima infanzia comunali a gestione diretta e indiretta, per le famiglie con reddito ISEE fino a 40mila euro, riproponendo la formula già adottata negli anni scorsi, tenuto conto cioè del ‘Bonus Nido’ dell’Inps, che spetta a tutte le famiglie che ne facciano richiesta”. “Il Comune di Pisa – prosegue l’assessore – può destinare le risorse del Ministero per diverse azioni, e dal 2018, ben prima della ...