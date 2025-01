Sfida tra volontari: "Solo a biliardino" primo torneo di Befana: "per fare sempre rete"

La vera competizione è solo al calcio balilla. I volontari di Misericordia, Pubblica assistenza di Pisa e Croce Rossa sono abituati a fare "rete". "Abbiamo anche servizi che gestiamo in modo comune", spiega Sandra Capuzzi, commissaria della Misericordia di Pisa nella cui sede si è tenuto l’evento, il primo torneo di Befana di biliardino. E scherza: "La competizione? Tra di noi solo a biliardino, le associazioni di volontariato a Pisa sono molto sinergiche. Ci piaceva l’idea di mettere insieme i nostri volontari. E il calcio balilla è un gioco alla portata di tutti". Hanno partecipato 18 squadre. "Questo è stato il primo anno e i gruppi erano composti in prevalenza dai nostri volontari, ma erano rappresentanti un po’ tutti. Abbiamo organizzato l’iniziativa in stile Gioco del Ponte. Con sfide e disfide che sono avvenute nelle rispettive sedi raggiunte, ovviamente, a bordo delle ambulanze". Per la cronaca, il primo e secondo posto sono andati proprio alla Misericordia, terza la Croce Rossa, quarta l’Assistenza di Pisa.

"Abbiamo un centralino unico di prenotazione (050941414) per il trasporto sanitario dove a turno lavora un dipendente o un volontario di una delle associazioni che smista in maniera equa il servizio. La prima associazione libera garantisce il servizio", aggiunge Capuzzi.

"Una delle nostre squadre ha concluso il torneo classificandosi al quarto posto ma il divertimento e la voglia di stare assieme ha vinto in questa giornata di festa e spensieratezza. Grazie agli organizzatori e a tutti e tutte coloro che hanno partecipato!", si spiega dalla Pubblica assistenza. "Tutto è avvenuto in modo goliardico, una bella iniziativa, i volontari delle diverse associazioni su Pisa hanno sempre collaborato. Ci fa molto piacere partecipare", sottolinea il presidente Pa Alessandro Betti.

"Ringraziamo la Misericordia per averci coinvolto in questa iniziativa che ha riunito le associazioni che operano per uno scopo comune: aiutare chi ha bisogno. Insieme, anche divertendoci, rinsaldiamo la nostra collaborazione", riflette Antonio Giampieri, segretario Cri comitato di Pisa.

I volontari si sono salutati dandosi appuntamento all’anno prossimo.

Antonia Casini