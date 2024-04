Settimana oncologica. Sei giorni per la salute con l’associazione Trivella

di Michele Bufalino

Sette giorni di eventi ed iniziative per l’edizione numero 33 della Settimana Oncologica, che si svolgerà in città da domenica 14 a sabato 20 aprile. Il calendario è organizzato dall’associazione oncologica "Piero Trivella", allo scopo di far conoscere ai cittadini non solo le attività, ma anche per sensibilizzare alla cultura della prevenzione in materia di tumori. Tutti gli eventi saranno patrocinati dal Comune e dalla Provincia di Pisa. Marco Rossi, presidente dell’associazione, ha presentato l’associazione: "Grande ruolo rivestono i nostri volontari e volontarie nel porgere aiuto e far sentire che esiste una rete di presenza e ascolto - dichiara Rossi -. Di grande importanza per noi è lo screening oncologico per i tumori della sfera sessuale maschile con esami ecografici ad alta risoluzione per soggetti over 50, per ciò che riguarda i tumori della prostata, e per i giovani dai 16 ai 35 anni per il tumore del testicolo". L’associazione infatti svolge la sua attività a fianco dei pazienti oncologici e dei loro familiari. Tra i tanti servizi anche la fornitura di parrucche per persone sottoposte a chemioterapia, lo sportello di ascolto psicologico, lo sportello di consulenza su invalidità civile e diritti sul posto di lavoro.

L’assessore al sociale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno ha ringraziato "l’associazione che opera da tanti anni sul territorio portando avanti iniziative importanti sia di sensibilizzazione alla prevenzione che di supporto ai pazienti malati di tumore e ai loro familiari - ha dichiarato alla presentazione del calendario l’assessore Bonanno -. La nostra amministrazione non fa mancare il sostegno alle attività dell’associazione e a tutti i volontari impegnati nell’assistenza".

Maria Giovanna Trivella, membro dell’associazione e rappresentante del Cnr dove vengono svolte le principali iniziative ha descritto le attività in programma per la 33esima edizione della settimana oncologica. Il calendario si articolerà in cinque giornate in particolare. Alle 16.30 di domenica 14 aprile un torneo di Burraco in collaborazione con Veterani dello Sport al Ristorante I Condotti di San Giuliano Terme. Martedì 16 aprile alle 15 l’assemblea dei soci di Aopi per il rinnovo del consiglio direttivo, quindi il 17 aprile la tavola rotonda dal titolo "Salute e malattia: le fasi della vita per le Persone e le Famiglie", alle 16 all’edificio A dell’Area San Cataldo. Infine uno spettacolo con il concerto di venerdì 19 aprile alle 21 "Il bis molleggiato" di Antonio Correa nell’auditorium dell’area San Cataldo, edificio A. Il ricavato del torneo di Burraco e dello spettacolo sarà devoluto all’associazione. A riverlarlo Pierluigi Ficini, in rappresentanza dei Veterani dello Sport che collaborano alle iniziative: "Da tanti anni abbiamo un rapporto di collaborazione con Aopi. Il ricavato delle iniziative non sarà molto, ma è una goccia d’acqua. A forza di gocce però si può creare un lago".