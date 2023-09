Settimana Europea della Mobilità 2023, le iniziative e le politiche per la sostenibilità

Pisa, 13 settembre 2023 - Dal 16 al 23 settembre la città di Pisa aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, una iniziativa che si svolge a livello europeo per promuovere politiche di mobilità sostenibile nelle città. Il tema annuale per il 2023 è "Risparmio Energetico": un tema che vuole far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali. La scelta di una mobilità sostenibile può contribuire considerevolmente al risparmio energetico oltre a migliorare la vivibilità delle città. La Settimana Europea della Mobilità si inserisce nell'ambito del World Car Free Day a cui Pisa partecipa con la chiusura dei Lungarni cittadini e di Ponte di Mezzo che, domenica 17 settembre, tornerà ad ospitare la colazione sul ponte, insieme ad eventi ludici di mobilità e sicurezza stradale dedicati ai bambini. L’iniziativa è stata presentata ieri, martedì 12 settembre in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli, dell’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone, del mobility manager di Pisamo, Salvatore Di Noia e dell’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro. Presenti anche gli altri soggetti che partecipano agli eventi, tra cui la Polizia Municipale di Pisa, Tirrenica Mobilità, Bit Mobility, Easy Park ed Eschini auto. Tra le iniziative in programma nella settimana, oltre alla colazione sul ponte, eventi dimostrativi, esposizione di mezzi elettrici, mobility talk, biciclettate, la “Fancy Women Bike Ride”, gara podistica, incontri con le scuole, attività per bambini e promozioni sull’utilizzo dei mezzi elettrici in sharing per la durata del mobility week. “Il Comune di Pisa – ha dichiarato l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli - è già da tempo impegnato ad attuare politiche di mobilità sostenibile e di risparmio energetico previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), con obiettivo di diminuire l’utilizzo dei mezzi inquinanti, in particolare delle auto private. A questo fine l’Amministrazione Comunale sta portando a termine il completamento della rete ciclabile urbana ed anche extraurbana: sono partiti proprio in questi giorni i cantieri di quattro nuove gare per la realizzazione di piste ciclabili, mentre altre sono in partenza sul viale delle Cascine e in via di Gello (che collegherà Pisa con il Comune di San Giuliano Terme). L’altra direzione di lungo periodo su cui stiamo lavorando è quella che deve portare a una rivoluzione del trasporto pubblico, dotando Pisa di una tramvia elettrica: un percorso lungo e non facile, ma in cui abbiamo buone speranze di arrivare al finanziamento del progetto. Nel frattempo abbiamo intenzione di portare avanti anche altre sperimentazioni: stiamo studiando la possibilità di attivare a Pisa anche un car sharing elettrico per spingere i cittadini ad un maggiore utilizzo dei mezzi elettrici non inquinanti.” “Come Pisamo, società che si occupa di mobilità per il Comune di Pisa – ha affermato Andrea Bottone - ci siamo impegnati in questi anni per rendere Pisa una città sempre più vivibile e sostenibile, ispirandoci alle città europee più all’avanguardia su questo fronte. Oggi abbiamo più di 1000 biciclette in sharing, tra pedalata assistita e muscolare, 600 monopattini elettrici, abbiamo innovato i parcheggi con Easy Park, abbiamo preso parte ai principali network europei sulla mobilità, ma adesso vogliamo andare oltre. A breve saremo pronti a pubblicare quello che sarà il global service della mobilità: anziché bandi diversi per la gestione dei vari servizi, un service unico che assegni ad un solo operatore l’intera gamma dei servizi per la mobilità cittadina (biciclette a pedalata assistita, biciclette normali, monopattini elettrici) per un totale di 1500 mezzi. Inseriremo nel nuovo bando come premialità ulteriori servizi green a disposizione dei cittadini: ad esempio le “Cargo Bike”, che utilizzano soprattutto nei paesi del nord Europa, pensate per i genitori che hanno da trasportare più bambini e non vogliono rinunciare alla bicicletta. Un’altra novità su cui stiamo lavorando è la creazione di “Bike Box”, parcheggi coperti da installare in varie zone della città per il deposito sicuro delle biciclette. Ringrazio tutti i sostenitori degli eventi della Settimana della Mobilità, la Polizia Municipale di Pisa, Acque Spa, Tirrenica Mobilità, Bit Mobility, Ridemovie, Easy Prk, Eschini auto e le associazioni che partecipano, per il loro contributo alla riuscita delle iniziative.” “Il Comune di Pisa – ha aggiunto l’assessore con delega alla pari opportunità Gabriella Porcaro - nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, sostiene la “Fancy Women Bike Ride”, una iniziativa che nasce in Turchia e che si tiene a livello mondiale in 200 città, arrivata in Toscana alla terza edizione. Una pedalata dedicata alla donne, fantasiosa e colorata, per incoraggiare tutte le donne all’utilizzo della bicicletta non solo per il tempo libero, ma in ogni occasione di spostamento in città. Sarà una pedalata piena di festa che vuole contagiare tutti e valorizzare le infrastrutture realizzate a Pisa, dalle piste ciclabili al ponte ciclopedonale. Invito tutte le cittadine a prendere parte all’iniziativa.” Settimana Europea della Mobilità - Il programma delle iniziative Da sabato 16 a mercoledì 20 settembre dalle 15 alle 20 Evento Bit City Life a cura di Bit Mobility Informazioni utili al corretto utilizzo del mezzo elettrico, quiz teorici sulle principali regole di utilizzo corretto, test drive gratuito del mezzo, materiale informativo, gadget e voucher di 15 minuti gratuiti e, per chi passerà dallo stand BIT Mobility e svolgerà l’attività, riceverà un codice che darà la possibilità di avere sblocchi gratuiti illimitati per tutta la durata della mobility week (16-22 settembre). Da sabato 16 a mercoledì 20 settembre Totem informativi a cura di EasyPark in Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi Sabato 16 settembre dalle ore 17.30 Evento “Change is Easy” a cura di Eschini Auto sul Ponte di Mezzo con area ludica per bambini, esposizione ID.3 auto elettrica, area Lounge Ore 18 in piazza XX Settembre Mobility Talk: La Mobilità del futuro a Pisa Partecipano: Giuliano Caldo Ceo Europa EasyPark; Alfredo Drufuca consulente del governo e di svariati enti locali; Davide Lazzari Responsabile Business Development di Ridemovi; Michele Francione Chief Operations Officer di Bit Mobility; Gabriele Vannucci, Presidente del consiglio amministrazione Tirrenica Mobilità; Andrea Bottone Amministratore Unico di Pisamo; Massimo Dringoli Assessore alla Mobilità del Comune di Pisa; Alessandro Fiorindi Direttore di Pisamo. Modera la giornalista Chiara Cini Domenica 17 settembre In occasione del WORLD CAR FREE DAY dalle 8 alle 13: chiusura straordinaria del Ponte di Mezzo e dei Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo. Ore 9.30 colazione sul Ponte di Mezzo in collaborazione con Confcommercio Pisa. Ore 10.30 in Piazza XX Settembre: evento ludico su mobilità e sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Municipale di Pisa. Ore 17.00 con partenza da piazza Vittorio Emanuele II “Fancy Women Bike Ride” la pedalata gioiosa, colorata e fantasiosa, tutta al femminile, che si svolge in contemporanea in quasi 200 città del mondo, a Pisa sflierà dal centro, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II, fino al Ponte ciclopedonale di Riglione-Cisanello. Consigliato abbigliamento colorato e fantasioso e decorazione della bicicletta. Partecipazione libera e gratuita (contatti: [email protected]). Lunedì 18 settembre Alle ore 12 in Piazza XX Settembre Presentazione della Hug Bike, la bici degli abbracci, alla presenza dell'Amministratore Unico di Pisamo Andrea Bottone, del Garante per la Disabilità Alessandro Di Ciolo e dell'Assessore alla disabilità Giulia Gambini. Lunedì 18 e Mercoledì 20 settembre dalle 10 alle 12 Incontri con le scolaresche in Logge di Banchi Sabato 23 settembre ore 9.30 San Piero a Grado Evento “Tutti sulla ciclopista” Gara podistica e biciclettata sulla Ciclopista del Trammino in collaborazione con l’associazione sportiva 1063 AD e il sostegno di Ridemovie e BIT Mobility. Partenza da San Piero a Grado e arrivo alla Stazione dell’ex Trammino di Marina di Pisa Colazione e borracce dell’acqua in regalo ai partecipanti.