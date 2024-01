Servizio mensa e scuolabus. Iscrizioni al via

Sono aperte le iscrizioni ai servizi di refezione scolastica e trasporto con scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025. Sarà possibile fare domanda entro e non oltre le ore 23.59 del prossimo 31 marzo. Per il servizio di refezione per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado la domanda dovrà essere presentata: da tutti coloro che intendano avvalersi del servizio di refezione per le scuole del Comune di San Giuliano Terme per la prima volta per l’anno scolastico 2024-2025; coloro che, se già iscritti nell’anno scolastico precedente, abbiano cambiato scuola; coloro che, se già iscritti nell’anno scolastico precedente, abbiano effettuato l’accesso a una scuola di ordine scolastico superiore. Per il servizio di trasporto con scuolabus la domanda dovrà essere presentata da tutti coloro che intendano avvalersi del servizio di trasporto per le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di San Giuliano Terme per l’anno scolastico 2024-2025, compreso chi ha usufruito del servizio di trasporto negli anni precedenti, pena l’esclusione da servizio.

“Invitiamo la cittadinanza interessata a prendere visione del bando pubblicato diffuso sui canali istituzionali del Comune, per visionare gli allegati degli avvisi pubblici approvati contenenti i dettagli sulle modalità di presentazione della domanda, sui costi dei servizi, sui controlli e sulle informazioni relative al trattamento dei dati personali e le tariffe relative ai Servizi” comunicano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessora alle politiche scolastiche Lara Ceccarelli.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line accedendo al seguente link. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Servizi educativi all’indirizzo mail [email protected] ai numeri telefonici 050/819351-313-273.