Servizio idrico: Acque installa nuovi misuratori di portata nell’acquedotto pisano

Pisa, 10 settembre 2025 – Proseguono gli interventi di Acque per il potenziamento e il monitoraggio della rete idrica. È quanto avvenuto ad esempio la settimana scorsa in via Garibaldi, dove è stato installato uno dei 39 nuovi misuratori di portata che da qui ai prossimi mesi saranno attivati nel territorio comunale di Pisa. Si tratta, come sottolinea Acque, di dispositivi fondamentali per poter garantire una gestione sempre più moderna ed efficiente del servizio idrico: la loro funzione principale è quella di misurare il volume d’acqua che attraversa la rete in un determinato intervallo di tempo, fornendo così dati preziosi sul funzionamento dell’acquedotto.

Grazie a queste apparecchiature, è possibile conoscere in tempo reale la quantità di acqua che circola nelle condotte, migliorando il monitoraggio e la gestione della risorsa. L’aumento del numero dei misuratori in funzione lungo la rete idrica consentirà un salto di qualità nella lotta alle perdite occulte: massimizzando il grado di dettaglio della misura, sarà possibile individuare porzioni di rete ridotte sulle quali concentrare le azioni di efficientamento, rilevando in modo ancora più puntuale le perdite e contribuendo a ridurre gli sprechi. Il tutto a vantaggio di un utilizzo più sostenibile dell’acqua. Infine, i dati raccolti permetteranno di ottimizzare i processi legati alla distribuzione e avere un controllo più preciso dei consumi idrici nelle varie fasce orarie.

L’attivazione dei misuratori rientra nell’ambito di Digital4Zero, progetto per l’efficientamento delle infrastrutture idriche che Acque sta portando avanti grazie ai finanziamenti del PNRR. L’intervento, che interessa diversi Comuni del territorio, ha per obiettivi il miglioramento della gestione dell’acquedotto, la riduzione delle perdite e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse. Le operazioni condotte da Acque per l’installazione dei dispositivi hanno richiesto (e richiederanno ancora nelle prossime settimane) temporanee sospensioni dell’erogazione idrica nelle varie zone di volta in volta coinvolte, comunque comunicate con preavviso agli utenti. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è sempre a disposizione il numero verde 800 983 389 (servizio gratuito, attivo tutti i giorni 24 ore su 24).