Riconoscimenti: l’Università riceve il Premio Costruiamo gentilezza nello sport

Pisa, 10 settembre 2025 – Nella prestigiosa cornice della manifestazione Goal Festival, al termine del panel ‘Limitless: il calcio tra benessere e cultura dell’antidoping’ è stato consegnato il Premio Costruiamo Gentilezza all'Università di Pisa per l'impegno nel diffondere tra i giovani i valori dello sport, la cultura della gentilezza e realizzare progetti a tutela dello sport, contro il doping. Il Premio rappresenta una sorta di investitura di ambasciatore di gentilezza nello sport e consiste nella consegna di una maglia, disegnata dai bambini, che valorizza gesti e progetti di gentilezza attraverso lo sport.Il Premio Costruiamo

Gentilezza nello Sport ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere ed ospitare una famiglia fuggita dalla guerra. Nel corso del tempo è stato consegnato anche con l'ambasciatrice di gentilezza, Chiara Castellani, a Federica Cappelletti, Claudio Ranieri, Daniele Cassioli, Giuseppe Marotta, Fondazione Milan, Pisa Sporting Club, Sassuolo etc. Il riconoscimento è stato consegnato da Gaia Simonetti, giornalista Ussi Toscana e tra le ideatrici del Premio Costruiamo Gentilezza e Germana Delle Canne al professor Marco Macchia, in rappresentanza dell’Università di Pisa, in qualità di Presidente del Comitato per lo sport Universitario e membro della commissione federale antidoping della FIGC.

Alla cerimonia è intervenuta l'Assessora allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. “Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport compie i suoi primi 3 anni - hanno spiegato Gaia Simonetti e Germana Delle Canne - e nasce per evidenziare gesti e progetti che interpretano lo sport come ambasciatore di gentilezza e di valori. Ringraziamo, attraverso il riconoscimento, l'Università di Pisa per l'impegno contro il doping e per percorso dedicato allo sport legato al benessere di studenti e comunità”.

“Grazie per aver pensato alla nostra Università per questo riconoscimento - ha dichiarato il professor Marco Macchia - così ricco di emozioni e significati, che desidero condividere con il nostro Rettore, Professor Riccardo Zucchi, il quale, come me, crede fortemente nei valori dello sport, richiamati anche dall’articolo 33 della Costituzione, e con tutta la nostra comunità accademica. Desidero inoltre condividerlo con la Commissione Antidoping della FIGC e con il suo presidente, professor Giuseppe Capua, per le attività di grande valore svolte nell’ambito della lotta al doping”.