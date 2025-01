Servizio civile: centinaia di posti. La mappa sul nostro territorio. Domande entro il 18 febbraio

Al via i bandi per le possibilità di svolgere un anno di servizio civile a Pisa e in tutta la provincia. Le opportunità sono aperte a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni residenti in Italia. Il temine per la presentazione delle domande è martedì 18 febbraio alle 14 sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/ e accedendo con Spid. La durata del servizio è di 12 mesi a fronte di un impegno settimanale di 25 ore e i partecipanti riceveranno un rimborso spese mensile di 507,30 euro. Le Acli provinciali di Pisa e Lucca hanno lanciato ben tre progetti, "Energie di comunità", "La forza delle famiglie" e "Radici", che coinvolgeranno un totale di sei giovani. Sempre per la provincia di Pisa, è possibile effettuare il servizio civile ad una delle tante sedi messe a disposizione dal Centro Nazionale per il Volontariato: i posti disponibili sono ben 13. Per chi fosse interessato a svolgere l’esperienza in un ambiente educativo, può approfittare dell’opportunità alla Casa Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa, con scuola materna paritaria, doposcuola e casa di accoglienza: saranno 4 i ragazzi selezionati.

Una valida alternativa poi possono essere le Misericordie, che hanno programmi e progetti variegati. Sono ben otto quelle che aderiscono al bando: quella di Pisa, Cascina, Vecchiano, Calci, Vicopisano, Buti, San Giuliano Terme (Lungomonte) e infine quella di Navacchio. Offrono possibilità anche le Pubbliche Assistenze di Pisa, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme, Navacchio, Volterra e Santa Croce sull’Arno. Anche i Comuni sono molto attivi sul fronte del servizio civile: offrono varie opportunità quelli di Pisa, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano, Volterra, Santa Luce, Vicopisano, Calci, Pomarance, Riparbella, Montescudaio, Palaia, Peccioli e Terricciola. Sono disponibili ben 45 posti invece per i Comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte e per chi volesse operare nella Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa. Anche Arci Servizio Civile Pontedera partecipa al bando con la propria rete associativa, con Enti del Terzo Settore e comuni della Valdera: con ben 52 disponibilità, i vari progetti ed impieghi andranno a toccare le sedi di Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Lajatico, Peccioli, Pontedera e Terricciola per quanto riguarda l’inclusione sociale, mentre altri ragazzi verranno coinvolti nelle attività della Cooperativa Arnera e nell’assistenza ad anziani all’ass. Auser Montecalvoli. Sempre su Pontedera è possibile fare servizio civile con il progetto FormidAbili, per dare un aiuto concreto per l’autonomia delle persone con disabilità residenti nella Valdera. Per maggiori informazioni sulle specifiche attività, modalità e criteri di accesso, è possibile consultare il sito https://www.politichegiovanili.gov.it/ e accedere alla propria area privata con Spid per documentarsi su tutte le possibilità.

Giulia De Ieso