"Servizi e qualità, così non esiste... maltempo"

Certo il maltempo influisce sulla affluenza al mare, tuttavia vi è una ‘ricetta’ che mitiga le bizzarrie del meteo. A spiegarla è Matteo Cosci, gestore del bar-ristorante e pizzeria del Bagno Florida a Tirrenia: "Non è vero che è stato un giugno disastroso – dice –. Vi sono stati diversi giorni ‘buoni’ dove abbiamo registrato la solita importante affluenza di persone". Secondo Cosci la questione è piuttosto semplice: "Se offri un servizio di qualità ad un prezzo adeguato e aggiungi anche una pulizia ferrea facilmente riscontrabile – sostiene – tutto diviene più ‘semplice’ e anche nei giorni feriali si assiste ad un certo richiamo di persone". "Al Bagno Florida – continua Cosci – puntiamo tantissimo sulla qualità del cibo che portiamo in tavola che varia continuamente ed è proposto ad un prezzo accessibile per le famiglie. Inoltre, grazie all’animazione e agli eventi è ancora più ’facile’ avere continuamente clienti".

Sa.Ba.