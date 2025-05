Sergey Antonov, musicista di fama internazionale, a Corliano per il Festival Mendelsshon

Pisa, 9 maggio 2025 - Sergey Antonov e Carl Ponten alla Villa di Corliano per il Festival Fanny Mendelssohn. Grande attesa per il concerto di giovedì 15 maggio alle 21 nella suggestiva cornice del Salone dello Zodiaco. Un appuntamento ormai consueto questo alla Villa di Corliano, grazie alla stretta collaborazione del Festival con ADSI sezione Toscana, la delegazione che riunisce i proprietari delle Dimore Storiche del nostro territorio, i quali in occasioni come questa aprono i saloni delle loro Ville al pubblico senza alcun onere per la collettività.

Il Festival Fanny Mendelssohn, realizzato grazie al prezioso contributo della Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, patrocinato dalla Regione Toscana e sostenuto dai Comuni San Giuliano Terme, Pisa, e Cascina presenta il concerto del duo composto dal violoncellista russo Sergey Antonov e dal pianista svedese Carl Ponten In programma i grandi capolavori per questa formazione, la Suite per violoncello e pianoforte di Camille Saint Saens i cui cinque movimenti si snodano proponendo un’interessante mescolanza di stili, da Bach a Schumann, per proseguire con la Sonata di Cilea e le virtuosistiche variazioni su un tema di Paganini di Gregor Piatigorsky, composte nel 1946.

Il violoncellista Sergey Antonov si distingue per una carriera internazionale sia come solista sia come musicista da camera. Dopo aver vinto la medaglia d’oro al Concorso Internazionale Tchaikovsky a Mosca nel 2007, ha fatto un tour in tutta Europa, Asia, Nord e Sud America esibendosi in prestigiose sale come la Grande Sala del Conservatorio di Mosca e la Suntory Hall di Tokyo. Ha collaborato con artisti del calibro di Denis Matsuev, Mikhail Pletnev e il violinista Misha Keylin, ed è membro del Hermitage Piano Trio.Tra i suoi riconoscimenti figurano il Golden Talent Award (2008) e premi in concorsi come il Dotzhauer in Germania, il David Popper in Ungheria e l’American String. Ha fatto il suo debutto come direttore d’orchestra nella primavera del 2014.

Nato in una famiglia di violoncellisti, ha iniziato con la madre, Maria Zhuravleva, perfezionandosi al Conservatorio di Mosca sotto Natalia Shakhovskaya e alla Longy School of Music con Terry King. Le sue esibizioni sono state trasmesse su NHK Japan e NPR Boston.Carl Pontén, pianista, ha iniziato la sua formazione musicale in Italia, dove è stato sostenuto da una borsa di studio dell’Istituto Italiano di Cultura a Stoccolma. Ha studiato a Praga con Radoslav Kvapil e al Mozarteum di Salisburgo con Andrzej Jasinski e con Dario di Rosa del Trio di Trieste.La sua carriera internazionale lo ha portato ad esibirsi a Chicago, ad effettuare tournée con la Guatemala Symphony in Sudamerica, e recital a L’Avana, Cuba, a presentare brani di compositori nordici a Reykjavik , a partecipare al Festival delle perle di Ohrid in Macedonia e a tenere un concerto per il re di Svezia a Örebro.

Tiene regolarmente corsi in città come Sarajevo, Karlsruhe, Riga e in Svezia. Ha anche fatto un tour in Russia con il David Oistrakh Quartet e si esibisce spesso in formazioni da camera con cantanti. La serata si concluderà con un gradito buffet salato offerto da “Osteria all’Ussero da Antonio” in compagnia degli artisti Per informazioni e prenotazioni:Associazione Musicale Fanny Mendelssohn cell. +39 347 6371189 / +39 347 8509620email: [email protected]