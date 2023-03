Pisa, semaforo colpito da un’auto finisce in testa a un ragazzo

Un'ambulanza della Misericordia

Pisa, 6 marzo 2023 – Incidente a catena ieri nel pomeriggio a Pisa. Un automobilista ha perso il controllo sbandando. La macchina è finita contro il palo del semaforo all’incrocio tra via Gabba e via Risorgimento. E’ successo poco prima delle 18.30, nel momento in cui il traffico è intenso per il rientro a casa dei pendolari.

Il palo dell’apparecchio elettronico, a sua volta, è caduto sopra un passante ferendolo. Il giovane, 21 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Cisanello in codice giallo dalla Misericordia di Pisa. Non è in pericolo di vita ma ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.