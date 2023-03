Segreteria alla Misericordia Posto per un impiegato

Un’opportunità di lavoro arriva dalla Misericordia di San Miniato. Il consiglio di amministrazione ha disposto l’avvio di una selezione per dotare il sodalizio di un impiegato nel settore amministrativo che affiancherà il lavoro del cancelliere. Il rapporto di lavoro sarà inizialmente a tempo determinato con un contratto di sei mesi. Sono stati stabiliti alcuni criteri per partecipare alla selezione: il possesso della laurea triennale o del diploma di scuola superiore, conseguito in indirizzo contabile- amministrativo, con un esito finale di almeno 85100; è gradita la residenza sul territorio del Comprensorio del Cuoio o dell’Empolese Valdelsa; almeno una minima esperienza nell’amministrazione del Terzo Settore; essere auto muniti. Per partecipare alla selezione, inviare entro e non oltre il 31 marzo il curriculum vitae all’indirizzo e-mail: [email protected]