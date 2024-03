Secondo round con gli impegni delle nazionali

Seconda tornata di partite dedicate alle nazionali. Martedì 26 marzo a Madrid Marius Marin giocherà contro la Colombia in amichevole per preparare Euro 2024. Il rumeno era rimasto in panchina nell’1-1 tra Romania e Irlanda del Nord della settimana scorsa. Torna a casa invece Tommaso Barbieri dopo aver vinto la Elite League con la nazionale italiana under 20. Fari puntati su Hjortur Hermannsson. Il giocatore infatti potrebbe giocare con l’Islanda nello spareggio contro l’Ucraina che vale il playoff per la qualificazione ai prossimi Europei. Hermannsson era rimasto in panchina nella vittoria per 4-1 contro Israele in semifinale. Tomas Esteves, neppure in panchina nel 4-0 con le Faroe, sarà impegnato invece con il Portogallo a Faro, alle 18,30, contro la Croazia, sempre di martedì. La gara è valida per le qualificazioni all’europeo Under 21 2025. Per Jan Mlakar e la sua Slovenia invece ci sarà l’amichevole con il Portogallo, alle 20,45 a Ljubljana, sempre per preparare la competizione continentale per nazionali che si svolgerà a fine stagione. Proprio Mlakar è intervenuto nel merito della partita ai media sloveni: "Questa partita sarà un buon indicatore per capire dove siamo e che differenza c’è tra noi e i portoghesi - dichiara Mlakar -. Ciononostante affrontiamo la partita rilassati e divertiti perché non giochiamo tutti i giorni contro giocatori di tale qualità. Ma dobbiamo prima guardare a noi stessi, ai nostri principi e mantenere l’unità che ci ha portato agli Europei". Per quanto riguarda i Primavera, sabato, infine, è stata la volta di Miha Trdan che è stato tra i protagonisti e titolari di Austria-Slovenia (2-0), tra le file degli sloveni, mentre mentre Robert Bocs e Martins Lormanis hanno giocato Ucraina-Lettonia (vinta 3-0 dagli ucraini) tra le file dei lettoni. Per l’attaccante della Primavera gara da titolare, mentre Lormanis è subentrato a partita in corso. Infine, l’ultimo dei Primavera Matejus Sapola ha giocato Belgio-Lituania da titolare, nella sfida vinta dai belgi per 2-0.

Michele Bufalino