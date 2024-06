Scogliere di Marina di Pisa. Lavori per 147mila euro

Deliberato ad una ditta toscana l’importo di 147mila euro per dare il via ai lavori di manutenzione straordinaria alle scogliere di Marina di Pisa presenti tra piazza Sardegna ed il Bagno Foresta. Il Comune ha inoltre utilizzato un drone per i rilievi fotografici di ausilio ai futuri lavori. ll progetto è inquadrato come un’opera di manutenzione straordinaria e pertanto si pone l’obiettivo "di riprofilare, compatibilmente con le risorse a disposizione, le scogliere esistenti laddove siano evidenziate palesi difformità con la sezione che si presume essere l’originale". Stando a quanto emerge dal dettato di amministrazione trasparente del Comune, "non si ritengono necessari approfondimenti di tipo modellistico per la valutazione di eventuali interazioni con le opere esistenti e le correnti marine". L’intervento è localizzato sulla costa di Marina in prossimità delle scogliere esistenti e nello specifico della Cella 9 e Cella 10. L’area in oggetto è prospiciente la viabilità lungomare all’altezza circa di Piazza Sardegna. L’intervento prevede l’immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale. A supporto dell’intervento di manutenzione straordinaria, il Comune di Pisa ha provveduto, a mezzo dei propri tecnici, ad effettuare un rilievo fotogrammetrico e morfologico delle scogliere mediante l’utilizzo di un drone. L’importo totale dei lavori di questa zona costiera è di 210 mila euro, 110 mila euro da parte del Comune e i restanti 100 mila euro dalla Regione. I lavori saranno effettuati via mare tramite una chiatta. Il tabellino di marcia di Comune e Regione per ridare sicurezza idraulica contro le mareggiate sul litorale prevede interventi sulla cella numero 5, mira ad integrare e completare gli interventi che saranno realizzati dalla Regione (attualmente in fase di progettazione) per potenziare la scogliera soffolta e effettuare il ripascimento della cella 4, quella maggiormente danneggiata dalle mareggiate dello scorso autunno e quella sulla quale è stato recentemente ultimato un intervento di somma urgenza realizzato dalla stessa Regione. In totale, la spesa prevista è di circa tre milioni ed 800mila euro. Per le scogliere a sud delle spiagge di ghiaia, sono attualmente difese con una serie di massicce scogliere parallele emergenti. Si tratta di opere realizzate nel tempo dai concessionari dei bagni. Il progetto approvato dal Comune prevede di assicurare maggiore stabilità alle scogliere, evitando lo scivolamento dei massi verso il basso grazie alla realizzazione di una sorta di scalino ai piedi dei tratti maggiormente danneggiati.

Carlo Venturini