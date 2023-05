"Scienziati di pace in tempi di guerra" Da Pisa progetti internazionali di ricerca

La conferenza "Scienziati di pace in tempi di guerra" in programma oggi alle 10 (auditorium Area della Ricerca Cnr di Pisa), è l’occasione per far conoscere progetti internazionali di ricerca, il cui fine è portare avanti sfide cruciali, a cominciare dalla salvaguardia del pianeta. Attraverso il racconto di tre ricercatori, delle loro esperienze in aree remote come l’Artico, si cercherà di evidenziare quanto sia importante, anche nella ricerca, favorire il dialogo e lavorare insieme con dedizione per un obiettivo comune, superando differenze. Sul palco, ci sarà Gabriele Cristoforetti ricercatore del Cnr-Ino studioso del comportamento della materia ionizzata prodotta da laser intensi. Coordina e partecipa a campagne sperimentali in grandi facilities europee e in altre parti del mondo condotte in collaborazione con team di ricerca internazionali. Chiara Boschi è prima ricercatrice presso Cnr-Igg. I suoi principali interessi di ricerca riguardano il ciclo del carbonio, processi di interazione acqua-roccia in ambienti idrotermali e metamorfici, la serpentinizzazione oceanica e la carbonatazione delle serpentiniti legate al sequestro mineralogico di CO2. Ilaria Baneschi lavora al Cnr-Igg come geochimica, occupandosi delle interazioni tra geo-, bio- e idrosfera nel tempo e in ambienti differenti. Questo le ha permesso di lavorare e collaborare con vari gruppi di ricerca internazionali in diverse aree remote, come la Patagonia, l’Artico e altre regioni del mondo. Negli ultimi 5 anni la sua ricerca si è concentrata sulla dinamica della zona critica terrestre nelle regioni artiche e montane, utilizzando isotopi stabili e proxy geochimici per comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Prossimo appuntamento giugno con l’evento "La ricerca dalla parte dei diritti".