Il CUS Pisa brilla ai CNU 2025: 12 medaglie e un grande spirito di squadra

Pisa, 4 giugno 2025 – Il CUS Pisa è tornato dai Campionati Nazionali Universitari 2025 con un bottino di tutto rispetto: 3 ori, 7 argenti e 2 bronzi, frutto dell’impegno di 55 atleti e atlete che hanno rappresentato i colori gialloblù ad Ancona dal 24 maggio al 1 giugno. Sette le discipline in cui il centro sportivo pisano è stato protagonista: volley, pallacanestro, tiro a volo, karate, judo, scherma e tennis tavolo.

Atletica leggera

La disciplina più fruttuosa per il CUS Pisa è stata l’atletica errore leggera, che ha regalato ben tre medaglie d’oro, tra cui un’emozionante vittoria nella staffetta 4x400 maschile, conquistata dal quartetto composto da Giacomo Bianchini, Cosimo Paggini, Federico Garofoli e Tommaso Boninti. A salire sul gradino più alto del podio anche Samuele Baldi, che ha dominato il salto in lungo, e Margherita Voliano, protagonista assoluta nella gara dei 5000 metri.

Voliano ha brillato anche nei 1500 metri, dove ha aggiunto alla sua collezione una medaglia d’argento, mentre Emma Puccetti ha portato un altro argento nei 3000 siepi, corsa nella quale la cussina Lucia Crosta si è piazzata al quinto posto. Sempre nelle gare femminili, Greta Giusti ha ottenuto un buon settimo posto negli 800 metri e Carolina Fraquelli ha chiuso settima nei 5000 metri.

Tra gli uomini, Tommaso Boninti si è distinto anche individualmente con un argento nei 400 metri, così come Federico Garofoli e Giulio Scoli, che hanno conquistato due bronzi rispettivamente nei 400 ostacoli e nella marcia. Giacomo Bianchini ha sfiorato il podio nei 400 metri con un quarto posto, mentre Marco Canale ha centrato la quinta posizione nei 100 metri. Ottima anche la prestazione di Cosimo Paggini, sesto negli 800 metri. La staffetta 4x100 maschile, con Francesco Mattolini, Marco Canale, Samuele Baldi e Lorenzo Galli, ha chiuso settima. Il CUS Pisa ha così raggiunto un importante quarto posto nella classifica generale per società maschile.

Karate

Nel karate è arrivata una medaglia d’argento grazie a Raffaello Milanta, che ha combattuto nella categoria Seniores 84 kg.

Scherma

Anche dalla scherma sono arrivate grandi soddisfazioni: Matteo Iacomoni ha conquistato un bellissimo argento nel fioretto maschile, mentre Gian Maria Antonini si è piazzato sesto, e Irene Bertini, impegnata nel fioretto femminile, ha sfiorato il podio chiudendo quinta.

Tiro a volo

La prima medaglia, in ordine cronologico, è stata proprio l’argento arrivato grazie a Paolo Micheli, che si è messo in evidenza nel tiro a volo con una prestazione solida e precisa.

Volley maschile

Il volley maschile ha scritto una pagina importante della storia recente del CUS Pisa. Dopo una settimana di vittorie, i gialloblù hanno perso l’oro per pochi punti, ma hanno conquistato una medaglia che mancava da più di vent’anni. L’ultima, un bronzo, risaliva al 2001 a Cagliari. Un’emozione ancora più grande per l’allenatore Francesco Ceccherini, che nel 2001 era in campo come palleggiatore, mentre suo padre guidava la squadra dalla panchina. Un cerchio che si chiude in bellezza.

“Il CUS Pisa è veramente orgoglioso dei risultati conseguiti dalla squadra di studentesse e di studenti che si sono cimentati nelle proprie discipline sportive”, commenta Giulio Messerini, vice presidente vicario del Cus Pisa. “Grazie al prezioso lavoro degli uffici e dei volontari abbiamo potuto portare un bel numero di atleti/e, sia provenienti da altre società, che ringraziamo per averceli "prestati" per i CNU, sia già nostri tesserati. I CNU sono un bel palcoscenico per mettersi in mostra, ma soprattutto sono un importante momento di conoscenza, condivisione e festa tra tutti gli altri studenti/atleti delle università italiane. All'Università di Pisa il nostro ringraziamento speciale per il continuo supporto e incoraggiamento a crescere e migliorare”.

Marco Macchia, Delegato del Rettore per i rapporti con il territorio e referente per i rapporti con il CUS aggiunge: "Complimenti al nostro CUS Pisa, a tutte le atlete e gli atleti, e a tutti coloro che li hanno supportati per questo straordinario risultato. I Campionati Nazionali Universitari rappresentano un momento importante, espressione dei valori dello sport in cui l’Università di Pisa crede profondamente. Sono anche un’occasione di incontro e di dialogo tra studenti e studentesse di tutti gli atenei italiani. Tutto questo è fondamentale per promuovere lo sport e i suoi valori tra tutti i giovani. Tra loro, anche atleti e atlete che fanno parte dei 94 aderenti al percorso della Dual Career dell’Università di Pisa, che consente di conciliare lo studio con l’attività sportiva di alto livello agonistico. Un impegno concreto per valorizzare il binomio studio e sport, nella convinzione che l’eccellenza formativa e quella sportiva possano e debbano crescere insieme".