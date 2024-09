Scienza e bellezza al servizio della pace. Carmen Panepinto domani alla Camera

Pisa, 9 settembre 2024 - Scienza e bellezza al servizio della pace. E' l'ambizioso obiettivo della nuova iniziativa di Carmen Panepinto Zayati, Miss Universo Italia e ingegnere, nonché testimonial della Legge Stem n. 187/2023, che istituisce una settimana dedicata alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

L’evento “Storie di STEM: un viaggio con Miss Universo nel futuro della scienza” si svolgerà domani 10 settembre iniziando con una conferenza stampa alla Camera dei deputati moderata da Giorgio Pacifici, giornalista scientifico Rai, tg2 e vicepresidente Unione Giornalisti Scientifici Italiani (UGIS), e al quale interverranno on. Andrea Mascaretti, presidente intergruppo Space Economy, on. Marcello Coppo, membro commissione lavoro, e Anastasia Buda, manager Csr Samsung Italia da oltre 10 anni.

Carmen Panepinto laureanda magistrale in ingegneria bionica con un focus sulla biorobotica, in collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Pisa, è convinta che "la scienza e la bellezza possano lavorare insieme per promuovere la pace". La scienza infatti, secondo Carmen, "con il suo potenziale per risolvere problemi globali come la sostenibilità e la salute, crea ponti tra nazioni e culture".

In quest'ottica, la bellezza, rappresentata dalle figure di Miss Universo, è intesa come veicolo di valori universali e messaggi di solidarietà, motivo per cui Carmen ha invitato all’evento, che proseguirà con un rinfresco serale, Anglelina Usanova, miss universo Ucraina 2023 e miss Eco international 2024.

“Le mie attività di orientamento scientifico nelle scuole, supportate dal mio ruolo di modello di riferimento, mi hanno permesso di ispirare e incoraggiare molti giovani, soprattutto ragazze, a superare gli stereotipi che spesso rappresentano un ostacolo all'accesso agli studi scientifici - ha dichiarato Carmen -. Non dimenticherò mai l’entusiasmo negli occhi degli studenti quando racconto della mia specializzazione in ingegneria per la rigenerazione dei tessuti. Per questo, rinnovo con questa iniziativa il mio impegno a incentivare sempre più studenti e studentesse a intraprendere percorsi di studio nelle materie scientifiche, estendendo la mia azione a livello internazionale, convinta che la scienza possa davvero contribuire a stabilire la pace”.

All’evento serale che sarà presentato da Angelo Rifino si aggiungono gli interventi di Alessandra Cravetto, Fondatrice Generazione STEM, Giacomo Perini, Canottiere italiano qualificato alle paralimpiadi di Parigi 2024. Partecipano anche Michelle Bonati, Michela Cutigni, Veronica Siniscalchi, Rachele Perelli, candidate del concorso miss universe Italia provenienti da diverse regioni.