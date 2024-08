Schierate anche le pattuglie della municipale

Tutte le forze dell’ordine hanno collaborato a un piano straordinario per rendere Pisa sempre più sicura per questo Ferragosto. Dopo le disposizioni di prefettura e questura, anche la polizia municipale ha previsto per oggi un potenziamento eccezionale dei controlli tanto in città quanto sul litorale, andando così a rinforzare l’ampio piano di sicurezza per il giorno di mezza estate. Visto che Ferragosto significa grande afflusso turistico, eventi e manifestazioni che attirano migliaia di visitatori, il Comune di Pisa ha anche deciso di intensificare le attività di sorveglianza, con pattuglie della municipale che, anche dopo il tramonto, opereranno su tutto il territorio comunale con particolare attenzione alle zone più frequentate come il centro storico, il litorale e le principali arterie stradali. Il comandante della Polizia Municipale, Elio Cappellini, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le molte Forze dell’ordine, con le quali si può organizzare una sicurezza integrata e coordinata dal questore di Pisa, Raffaele Gargiulo. Un piano straordinario di controlli, al quale la municipale concorre dando il suo contributo per garantire a tutti un Ferragosto sicuro e sereno, che rappresenta un impegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale e degli uomini e le donne in divisa per tutelare la sicurezza e il benessere della comunità, in un periodo dell’anno particolarmente sensibile per l’afflusso turistico e la partecipazione collettiva agli eventi pubblici, invitando cittadini e visitatori ad adottare sempre e in ogni caso comportamenti responsabili.