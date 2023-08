Scendono in piazza i giganti del wrestling

Torna l’appuntamento estivo con il wrestling in piazza, e quest’anno l’associazione sportiva SIW Superior Italian Wrestling ha scelto la suggestiva Piazza dei Caduti di Cascina, gentilmente concessa dall’Amministrazione comunale, già teatro in passato di numerose riunioni di questa affascinante disciplina a stelle e strisce. A partire dallee 21, saliranno sul quadrato alcuni tra i maggiori esponenti del wrestling nazionale, tra i quali sicuramente spicca l’attuale detentore del Titolo di Campione Italiano, il “Semplicemente Irresistibile” Bon Giovanni, e con lui ci saranno anche “Sangre Latino” Rafael, l’ex Campione Italiano Vittorio Bruni, senza dimenticare una rappresentanza della divisione femminile, capitanata sabato sera dalla “Magnetica” Swan. Uno spettacolo per tutta la famiglia, a ingresso gratuito, che promette divertimento e sorprese. Un’occasione per assistere dal vivo agli incontri che vengono trasmessi ogni martedì sera, all’interno dello show “Tuesday Night System” in onda sul canale ufficiale YouTube della SIW. Info su https:www.youtube.comcSIWWrestling; Instagram: https:www.instagram.comsiw_wrestling