Scarpe piene di sostanza cancerogena, maxi sequestro. C’è il cromo esavalente

Pisa, 6 dicembre 2024 – Cromo nelle scarpe importate dalla Cina: maxi sequestro a Pisa. L’operazione è stata condotta dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che hanno sequestrato 11.342 paia di scarpe di provenienza cinese. Le analisi del laboratorio chimico di Venezia hanno infatti accertato la presenza ben oltre i limiti consentiti di cromo esavalente - sostanza cancerogena e allergizzante resa tristemente celebre dal film “Erin Brokovich” con Julia Roberts.

L'intervento dei funzionari delle Dogane e una delle scarpe sequestrate

La normativa in vigore ha introdotto significative restrizioni per il cromo esavalente, per cui gli articoli con parti in cuoio posti a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti contenga concentrazioni di questa sostanza pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003% in peso) sul suo peso totale secco. Nel caso specifico i valori riscontrati dalle analisi di laboratorio relativi al parametro di cromo VI sono risultati ricompresi tra un minimo di 5mg/kg e un massimo di 13,2 mg/kg a seconda dei modelli di calzature esaminate.

Il Cromo VI, utilizzato sul pellame come catalizzatore per la tintura e l'annerimento del cuoio, al di sopra della soglia consentita causa gravi danni alla salute come dermatiti allergiche da contatto in quanto sostanza altamente tossica, allergenica, mutagena e cancerogena.

L'importatore è stato denunciato per l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi.