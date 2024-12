Toscana: a Pisa e Livorno sequestrati oltre 17.500 litri di gasolio

Pisa-Livorno, 2 dicembre 2024 – Una mega truffa sui carburanti.

Sono stati sequestrati dal comando regionale della guardia di finanza e dalla direzione territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre 17.500 litri di gasolio irregolare.

L'azione dei finanzieri e dei funzionari delle dogane rientra nel piano straordinario di controlli su distribuzione, circolazione e commercializzazione dei carburanti: un’attività coordinata dalle procure di Pisa e Livorno.

In particolare, durante i controlli su alcuni distributori del territorio pisano e livornese, è emersa la commercializzazione di gasolio non conforme agli standard di legge, perchè con un ‘punto di infiammabilità’ inferiore a quanto prescritto dalle norme. L'intervento, segnalano gli investigatori, rinnova l'impegno della guardia di finanza e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli nel contrasto alle frodi e rientra a pieno titolo nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto fra le due istituzioni per garantire non solo l'ottemperanza al pagamento delle imposte, ma anche il corretto funzionamento dei sistemi di erogazione del carburante.