Metalli pesanti nei giocattoli per bambini: maxi sequestro in Toscana

Livorno, 27 novembre 2024 – Metalli pesanti all’interno delle confezioni di slime, una pasta gelatinosa modellabile molto in voga tra i bambini. E’ quanto rinvenuto dai funzionari del reparto controlli dell’ufficio Dogane di Livorno all’interno di circa 4000 confezioni di giocattoli provenienti dalla Cina.

Maxi sequestro al porto di Livorno

E’ stato l’esame dei documenti forniti dal trasportatore, che già evidenziava criticità sui fascicoli tecnici, a indurre i funzionari a procedere non solo ad una approfondita verifica fisica ma anche al campionamento in serie di numerosi articoli per il successivo invio al laboratorio chimico delle dogane. I risultati di laboratorio pervenuti hanno confermato i sospetti sorti in sede di verifica: in particolare, è stato riscontrato un elevato livello di metalli pesanti in alcuni articoli, superiore ai severi limiti imposti dalla norma.

I metalli pesanti possono arrecare gravi danni alla salute dei bambini anche solo per contatto cutaneo prolungato. Pertanto, l’Unione Europea ha da tempo imposto una disciplina rigida sul tema. Per questo le confezioni di slime sono state sequestrate e al tempo stesso è scattata la denuncia alla procura della repubblica di Livorno del procuratore della società importatrice, resosi responsabile, a norma di legge, della dichiarazione doganale con la quale si è tentato di importare giocattoli pericolosi per la salute dei bambini.