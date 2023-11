Caso di scabbia alla scuola media, scatta la pulizia straordinaria

Pisa, 30 novembre 2023 – Caso di scabbia alla scuola media Mazzini di via Gentileschi, a Porta a Lucca. La comunicazione è stata trasmessa ieri mattina alle famiglie tramite il registro elettronico, completa delle indicazioni pervenute dall’Ufficio Igiene della Asl.

Non sono necessari interventi straordinari sull’edificio, come la chiusura o la disinfestazione (come precisato dal dirigente medico Serena Giorgi e dal responsabile della zona pisana Antonio Gallo), la dirigente scolastica Beatrice Lambertucci ha comunque pianificato una pulizia approfondita delle aule e degli arredi. Alle famiglie viene, quindi, raccomandata la sorveglianza clinica dei propri figli almeno fino al 24 gennaio 2024 considerato il lungo periodo di incubazione della malattia, da 2 a 8 settimane. "Pur non provocando particolari conseguenze cliniche – si legge nella nota Asl - la scabbia è fastidiosa per l’intenso prurito e favorisce l’insorgenza di lesioni da grattamento e possibili sovrapposizioni batteriche. La contagiosità inizia nel periodo precedente all’insorgenza dei sintomi e perdura finché il soggetto non viene trattato". La sorveglianza sanitaria riguarda tutti, compreso il personale scolastico.

Nel dettaglio: "La parassitosi si trasmette mediante stretto contatto cutaneo personale prolungato (almeno 15-20 minuti) con una persona infetta o in seguito alla condivisione del letto, del divano e più in generale di tutto ciò che è fatto di stoffa. Poiché i parassiti sopravvivono anche 3-4 giorni nell’ambiente al di fuori della pelle, la trasmissione indiretta attraverso abiti (come divise o giacche o grembiuli), tessili o altri effetti personali è meno probabile ma possibile". Queste, pertanto, le raccomandazioni: "Qualora insorgessero prurito o lesioni di rivolgersi tempestivamente al pediatra o al medico curante informandolo di un possibile pregresso contatto con la scabbia". I soggetti infetti dovranno essere "allontanati dalla scuola, dal lavoro e dagli ambienti collettivi fino al giorno successivo a quello di inizio del trattamento, cioè fino a quando non sono più contagiosi". E ancora: per chi ha la scabbia e per i contatti stretti (familiari/conviventi), oltre ad eseguire la terapia medica, si raccomandano alcune misure igieniche. Tra queste: il lavaggio della biancheria personale e del letto, indumenti personali, vestiti, abiti e coperte in lavatrice a temperature superiori a 60°C. Gli ambienti, i materassi ed i divani dovranno essere disinfettati con strumenti a getto di vapore.