"Saremo lieti di accoglierlo nella nostra città"

"Saremo lieti di accogliere nella nostra città padre Saverio Cannistrà, nuovo arcivescovo di Pisa, al quale assicuro la nostra piena disponibilità e collaborazione". Lo ha detto il sindaco, Michele Conti, commentando la scelta di Papa Francesco per la guida dell’Arcidiocesi di Pisa, affidata al già preposto generale dei Carmelitani Scalzi. "Un ringraziamento speciale e sentito - ha aggiunto Conti - lo rivolgo a monsignor Giovanni Paolo Benotto, che è stato un solido punto di riferimento anche per i rappresentanti pro tempore delle istituzioni civili, stimolando il nostro impegno nel sostegno ai più fragili e affiancandoci con autorevolezza nei momenti di difficoltà. Ricordo con affetto la sua visita pastorale al consiglio comunale nel 2019 e non posso dimenticare, da sindaco, il periodo buio del Covid, durante il quale non ha fatto mancare alla comunità pisana il proprio sostegno spirituale e materiale".

"Sinceri e affettuosi auguri" per la sua nomina a Cannistrà sono stati espressi anche dal presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, assicurando "al nuovo arcivescovo, che spero di incontrare quanto prima, la piena disponibilità a proseguire il proficuo percorso di collaborazione intrapreso con il suo predecessore e, in particolare verso i giovani, compresi gli studenti universitari che, come ho fatto io ormai trent’anni fa, frequentano da tutta Italia l’ateneo pisano". Mazzeo ha infine ringraziato Benotto "per avere mantenuto la guida pastorale della diocesi, che è anche la mia, nella coerenza al messaggio evangelico e alla comunione con tutta la Chiesa e con il Papa".

"Benvenuto" al nuovo arcivescovo anche dalla Lega che con la capogruppo in consiglio regionale, Elena Meini, ha voluto anche ringraziare Benotto "per quanto fatto in modo egregio per tutta la comunità pisana: sono certa che il suo successore proseguirà altrettanto mirabilmente a svolgere il suo delicato e fondamentale lavoro pastorale-precisa l’esponente leghista". Infine, l’esponente del Carroccio ha sottolineato che "nell’anno giubilare che stiamo vivendo con grande intensità, questa notizia è ancora più significativa per la diocesi pisana".

"Con grande piacere accogliamo la notizia della nuova nomina da parte di Papa Francesco del nuovo Arcivescovo di Pisa Padre Saverio Cannistrà - è invece la nota delle Misericordie Pisane – Grazie a Monsignor Benotto per tutto ciò che ha fatto per la comunità pisana in tutti questi anni".