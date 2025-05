"Più servizi ma senza una sede"

La Croce Azzurra aumenta i servizi alla popolazione del Litorale, ma non riceve risposte dalle istituzioni sulla sede. È la denuncia che arriva dall’organizzazione di volontariato, che nell’ultima assemblea di aprile ha presentato il resoconto delle attività svolte nel 2024. "La Calp – si legge nel bilancio – ha chiuso l’anno con un attivo di circa 40mila euro, registrando un aumento del numero mensile dei servizi di trasporto sociali e sanitari ordinari, passati dai 40 del mese di gennaio agli oltre 100 a dicembre. Questo grazie all’incremento dei mezzi disponibili, saliti da 3 a 4, e all’avvio, a fine luglio, dell’attività in convenzione con la Asl per i trasporti sanitari ordinari, insieme alla crescita del numero di volontari".

Tra gli altri risultati segnalati, la Calp ha annunciato il consolidamento dei servizi alimentari, "consistenti nella distribuzione gratuita mensile a circa 120 famiglie indigenti residenti sul Litorale di pacchi alimentari e materiale per l’igiene personale".

Nel bilancio figurano anche la conclusione di un corso di formazione per 22 volontari, oltre all’apertura di un servizio infermieristico a Calambrone. Il bilancio della Croce Azzurra si chiude però con una nota amara. "A fronte di questi dati positivi – ha dichiarato il presidente della Calp, Paolo Malacarne –, rimane una pericolosa incertezza sulla sede. Le due attuali sedi di Tirrenia e Calambrone sono esclusivamente operative. Manca una sede amministrativa, adeguata alle necessità, anche in vista della futura, auspicata ripresa dell’attività 118". Una parziale e temporanea soluzione era stata individuata nel maggio 2023 da Asl e Sds, con l’assegnazione in comodato d’uso di locali nel distretto di Marina. Tuttavia, i lavori di ristrutturazione per la futura Casa di Comunità hanno privato la Calp di quegli spazi.