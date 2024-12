Sara Campagni trionfa al mondiale di danza sportiva

PISA

E’ trionfo mondiale per la ballerina Sara Campagni, la studentessa del liceo sportivo Pesenti di Cascina che colleziona ormai da anni i titoli più ambiti nelle danze latino americane. Il percorso di Sara è a un traguardo importante: l’oro in Caribbean Show Yunior 2 ai campionati mondiali Ido di danza sportiva che si sono disputati a fine novembre a Skopje, in Macedonia. L’atleta ha realizzato una coreografia di grande effetto sotto la direzione della Robert Fashion Dance, la scuola che Sara segue da qualche tempo, accompagnata dal professionismo del suo insegnante, dal preparatore atletico Sammy Franco, e dall’imprescindibile sostegno della famiglia. L’oro mondiale è stato doppio, Sara infatti ha conquistato anche il titolo nella Formation Dreams, nell’entusiasmo generale di un palazzetto che è saltato in piedi per seguire la sua esibizione, creata dal maestro Roberto Bianchi, di grande effetto. A completare i risultati eccelsi di questo campionato, anche un argento conquistato nelle Latin Show junior 2, dove Sara è diventata una “strega“ ipnotica, catturando l’attenzione del pubblico, e un bronzo raggiunto insieme al suo ballerino Matteo Raperilli nella disciplina Duo mix caribbean show.

La determinazione e la volontà portano la danzatrice cascinese ogni anno in giro per il mondo, inseguendo un sogno che spesso può allontanarla dalla vita reale, ma Sara studia con profitto, grazie prima di tutto al suo grande spirito di sacrificio, e poi alla disponibilità degli insegnanti che le permettono di seguire le lezioni con elasticità.

Alessandra Alderigi