San Valentino a Vicopisano, Via dell'Amore con fiori e poesie

Vicopisano adornato di fiori per San Valentino

Vicopisano (Pisa), 13 febbraio 2023 -In occasione di San Valentino, martedì 14 febbraio, come ogni anno a Vicopisano, si potrà percorrere, da Piazza Cavalca a Palazzo Pretorio, lungo Via del Pretorio, la Via dell’Amore, cuore del borgo, adorna di fiori e di poesie e affacciata su panorami incantevoli, dall’alba al tramonto.

SAN VALENTINO - Alle 17:30, a Palazzo Pretorio, inoltre, la professoressa Maria Giovanna Cantagalli terrà una conferenza sull’antica storia d’amore tra la Regina di Saba e il Re Salomone. Ingresso libero e gratuito. Le iniziative di San Valentino sono organizzate dal professor Giovanni Ranieri Fascetti, curatore della Rocca del Brunelleschi, e dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini che, ogni 14 febbraio rendono Via del Pretorio e il borgo di Vicopisano ancora più bello e romantico

LEZIONI DI STORIA - Si terranno il 17 e il 24 febbraio, alle 18:00, nella Biblioteca Peppino Impastato di Vicopisano, due lezioni, aperte e gratuite, del professor Pier Luigi Orsi, sul Medioevo. Lo storico si è formato alla Scuola Normale Superiore e all'Università di Pisa, dove ha svolto attività didattica e di ricerca tenendo corsi di Storia Contemporanea e di Storia d'Europa. E' stato ospite del Trinity College di Dublino, dell'Université de Geneve e dell'École Normale Supérieure di Parigi. Per le sue ricerche ha frequentato l'Archivio Centrale dello stato e l'Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri di Roma, le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, la Bibliothéque Publique et Universitaire e la Bibliothèque de l'ONU di Ginevra, la Nàrodni Knihovna di Praga, l'International Instituut voor Sociale Geschiedenis di Amsterdam, l'Istituto Gramsci di Roma e il Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Oltreché di Storia comparata si occupa di Storia d'Italia, di Storia d'Europa e di Storia dell'Unione sovietica. Organizza corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per gli insegnanti di Scuola elementare e media.

M.B.