San Rossore Premio Guardie di Città. Gran finale baciato anche dal sole

Ancora una volta Mariano Bizzarri è riuscito a confezionare, in occasione del premio “Corpo Guardie di Città” una giornata dal meravigliosa a dimostrazione che ha santi in Paradiso, settore meteo. Così anche il 18° premio “Guardie di Città” (metri 1500, dodici cavalli alle gabbie di partenza) va in archivio con il successo del nostro favorito Vento d’Estate (D. Di Tocco) che ha battuto per una corta testa l’outsider Rooster e Sebah il Guerriero. Sul parterre della segreteria e attorno al gazebo delle premiazioni si sono visti il sindaco Conti con il vice Latrofa, l’europarlamentare Ceccardi, il rappresentante del Ministero, Potenti, il consigliere regionale Petrucci, la rappresentante della Provincia Scognamiglio, i consiglieri comunali Bonanno e Trapani, tutti impegnati nel consegnare le coppe in palio a proprietario, allenatore e fantino del cavallo vincitore.

Intanto nell’area del ristorante al centro del prato si svolgevano le annunciate manifestazioni tipiche di ogni anno: un torneo di burraco e una lotteria di beneficenza i cui ricavati hanno, quali beneficiari, la Città dei Bambini di padre Ernesto Saksida in Brasile, il Gruppo Missioni Africa, la Stella Maris, l’ospedale pediatrico Mayer. L’organizzazione della famiglia Bizzarri è stata ancora una volta perfetta avendo anche ottenuto, per questa corsa e per l’intero pomeriggio di solidarietà, il patrocinio del Ministero, della Regione, della Provincia e del Comune. Si presentava molto folto (undici cavalli al via) e di incerta soluzione anche il campo dei partenti del premio “San Rossore Dental Unit” che si è disputata sulla distanza dei 2000 metri. La corsa è stata vinta da Langre (G. Marcelli) che ha preceduto la femmina Devo Andare e il favorito Angel Eagle. Anche in questo caso coppe al proprietario, all’allenatore e al f antino consegnate da Anita e Ranieri Menchini Fabris e dalle loro amiche Giulia, Maddalena e Siria. La corsa era dedicata alla struttura odontoiatrica situata sul viale delle Cascine, affermatasi per i suoi dispositivi e tecnologie d’avanguardia che la rendono particolarmente attiva nell’assistenza odontoiatrica dei bambini. E’ giunto il momento di dare l’arrivederci ai nostri numerosi lettori che, da pisani doc, sono appassionati di galoppo avendo ancora negli occhi lo straordinario spettacolo di pubblico del 134° premio “Pisa”. La prossima edizione sarà quella che celebrerà i 70 anni dalla vittoria di Ribot. Cerchiamo di esserci tutti...

Renzo Castelli