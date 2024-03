San Rossore Dental Unit presenta il nuovo reparto Dental Health

Pisa, 22 marzo 2024 – Investire nel territorio, avere cura dei pazienti e portare a Pisa gli standard più elevati nella prevenzione e nella cura della salute orale è la mission del San Rossore Dental fin dalla sua nascita. Questo indirizzo è stato particolarmente apprezzato dall'assessore Gabriella Porcaro che all’inaugurazione ha dichiarato: "La proposta di ampliamento dell'offerta sanitaria della Dental Unit di San Rossore, con particolare riguardo alla prevenzione delle patologie orali, si pone con grande merito nel panorama della sanità privata di supporto al sistema pubblico. La competenza professionale e la moderna dotazione tecnologica del presidio sanitario sono garanzia della validità e del successo dell'iniziativa".

Con particolare apprezzamento alle parole dell’assessore, e grato per la sua presenza istituzionale, il professor Giovanni Menchini Fabris ha rimarcato come "l'inaugurazione di San Rossore Dental Health è un momento di grande orgoglio per tutti e coincide con l’anniversario dei 5 anni di collaborazione con la Casa di Cura San Rossore. Con questo nuovo reparto, vogliamo riaffermare il nostro impegno nel campo della prevenzione e della cura del sorriso, offrendo ai nostri pazienti i migliori servizi possibili. Ringrazio particolarmente il Comune di Pisa e l'assessore Gabriella Porcaro per aver partecipato all'inaugurazione, segno tangibile della vicinanza delle istituzioni al nostro territorio".

Dedicato esclusivamente alla promozione della salute dentale e alla prevenzione delle patologie orali, il San Rossore Dental Health, oltre a essere il primo del suo genere a offrire ambulatori dedicati esclusivamente all'igiene orale, dimostra l'impegno costante di San Rossore Dental Unit nel fornire cure dentali di qualità e mirate alla prevenzione.

L'apertura di San Rossore Dental Health coincide con il quinto anniversario di San Rossore Dental Unit, un traguardo significativo che riflette la crescita e lo sviluppo costante della struttura, nata come ramo della Casa di Cura San Rossore per tutto quello che riguarda l’odontoiatria. L'espansione della struttura odontoiatrica ha reso possibile l'introduzione di questi nuovi ambulatori, che si affiancano a San Rossore Dental Kids, la divisione dedicata ai trattamenti odontoiatrici pediatrici.

Sempre fedeli al principio del paziente al centro, la San Rossore Dental Unit garantisce la fondamentale accessibilità alle cure e da sempre è impegnata a garantire un servizio di alta qualità anche per persone con patologie o disabilità. Per rendere i servizi accessibili a tutti ha stipulato convenzioni con aziende, enti, e con varie compagnie assicurative. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella pratica clinica, con le migliori soluzioni per garantire trattamenti privi di dolore e minimamente invasivi. L'apertura di San Rossore Dental Health riflette la visione di andare sempre oltre gli obiettivi di cura, ponendo l'accento sulla prevenzione e sulla promozione di una salute dentale ottimale per tutti i pazienti.