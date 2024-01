San Rossore, al centro il premio Sellai di Pisa

Il premio “I Sellai di Pisa”, handicap sui 1800 metri con 13 cavalli al via, è la corsa di centro del pomeriggio feriale oggi a San Rossore. Una corsa ormai tradizionale come nella più antica tradizione di Barbaricina è questa attività che dette lustro al "paese dei cavalli". Da molti anni "I Sellai di Pisa" svolgono la loro attività in via Due Arni; ne è contitolare Alessandro Pisani che il 3 dicembre scorso vinse in sella a Ira degli Dei, con tattica d’avanguardia, la Longines Fegentri, corsa internazionale riservata ai gentlemen riders. Come ogni anno "I Sellai di Pisa" metteranno in palio oggetti di loro produzione. Pronostico non facile ma la collocazione di Estoril, malgrado i 61 chili, è ancora valida per poter ambire al successo; nell’area bassa della scala interessanti le chance di Greenvalchiria, vincitrice nell’ultima uscita seppure in categoria di minima; terza citazione per Nayleaf. Il programma odierno si articola su tre corse in ostacoli fra le quali lo steeple chase che vede i concorrenti al debutto nella difficile specialità. Le altre due corse in piano sono dedicate a personaggi dell’ippica come Enrico Falconetti che fu trainer per molti anni a Roma e a Barbaricina dove allenò anche i cavalli di Ettore Pistoletti quando questi, prima di prendere la partente di allenatore, fece per alcuni anni il gentleman rider.

Sei corse, si inizia alle 14; questi i nostri favoriti: I corsa - Feed Back e Moster of Art; II -Tepui, Neorion, Blu Tornado; III - Poirot, Sopran Leger, Policasta; IV- Prince Oliver, Theamot, Dirham Emirati; V- Favorito, Diamond Falls, Drogon; VI- Estoril, Greenvalchiria, Estoril, Nayleaf.