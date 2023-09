San Michele e la fiera degli Scalzi. Alle Piagge una grande "vetrina"

PISA

Una vita breve, solo cinque anni, ma già una valenza da tradizione entrata nel cuore dei pisani. E’ la Fiera degli Scalzi, che avrà luogo dal 29 settembre al primo ottobre lungo il viale delle Piagge. L’evento, con il patrocinio del Comune di Pisa, vede la collaborazione tra le parrocchie di San Michele degli Scalzi, San Jacopo, San Biagio, Sant’Ubaldo e del centro studi Arnopolis.

Il suggestivo vialone delle Piagge si trasformerà in una grande vetrina dei prodotti enogastronomici d’Italia, delle attività artigiane e commerciali delle regioni italiane e anche delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili. Oltre alle aziende legate al verde, ci saranno i cosiddetti "svuota cantine", con oggetti di modernariato e tante curiosità. Oltre i 40 i settori rappresentati per un totale di 100 espositori.

Numerose le iniziative collaterali, dalla presentazione di libri a mostre, rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali organizzati dal comitato Le Piagge e dall’associazione Convivio Le Piagge che in simbiosi con il Centro Diffusione Arte Cultura Turismo "I Cavalieri", Etruria Eventi e Alter Ego Fiere trasformeranno per tre giornate gli argini del fiume pisano in una grande area espositiva e di spettacolo per tutti coloro che visiteranno la fiera, insomma una buona occasione per godersi il sole e la bella stagione, dopo il caldo torrido di questa estate.

Venerdì 29 settembre, alle 15, nella chiesa di San Michele degli Scalzi, messa solenne presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, con la partecipazione di rappresentanti della Magistratura di San Michele, alle 16, al centro espositivo SMS, festa della Polizia di Stato con l’inno nazionale, saluto e cerimonia di premiazione degli agenti di Polizia in pensione da parte del Questore e appuntamento musicale a cura della scuola Bonamici di Pisa e rinfresco.

Alle 17.30, in biblioteca SMS, "La via Micaelica incontra Pisa", conversazione con Sandro Vannucci e Adele Tellurio e introduzione di Antonio Schena, vice presidente comitato promotore "Cammino dei Cammini–San Michele"; partecipano gli assessori Filippo Bedini e Paolo Pesciatini, Gabriele Del Guerra, presidente Italia Nostra Pisa, modera Stefano Mecenate. Alle 19 esposizione "I vini della Micaelica" a cura dell’Ais. Sabato, alle 20, al centro espositivo, cena degli Scalzi. Domenica alle 11,15, messa patronale officiata da don Lorenzo Bianchi: alle 18, la compagnia "La Bottega si legga" presenta "Dal Decamerone in giù".