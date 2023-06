San Martino schiaccia l'aquila, il Gioco del Ponte fa la storia

Il cavallo bianco galoppante di San Martino schiaccia la testa all’aquila di San Michele, facendo la storia del Gioco del Ponte e interrompendo la striscia positiva dei gialloneri che durava dal 1997 per un successo che vale la "bella", ma non la vittoria finale che va ancora a Tramontana. Così una sconfitta che sembrava annunciata, a causa dei noti problemi di Sant’Antonio, dopo la raffica di squalifiche dello scorso anno, porta Mezzogiorno a fare di necessità virtù. "Questa è la vittoria della parte australe, a tutti quelli che hanno partecipato a questo percorso e ci hanno indicato la squadra - dichiara Aldemaro Marsili, capitano di San Martino -. La dedichiamo anche a chi non ha potuto esserci. Un successo storico". Ad aprire le danze, con l’1-0 per Mezzo giorno era stato San Marco: "Per noi è stato un bel combattimento e sapevamo che avendo tanti problemi a mezzogiorno – riferisce Jonathan Rosellini -. Siamo stati bravi a tenerci nascosti con gli elementi più giovani, rinnovando al 60% l’organico. Dedico questa vittoria ai miei ragazzi. Ci siamo allenati tanto e abbiamo raccolto i frutti dell’allenamento". San Marco portava il lutto al braccio in memoria di ben 6 persone decedute nell’ultimo anno, tutte molto vicine alle famiglie dei combattenti. Altra sorpresa della serata è stata la vittoria dei Delfini di Marco Falugi, dominando in 3’ il combattimento con Santa Maria, con capitan Marco Falugi sul ponte a dar indicazioni con le stampelle: "Quest’anno i ragazzi meritavano la vittoria – gioisce provato e zoppicando Falugi -. Abbiamo messo in piedi una squadra equilibrata tra giovani e uomini d’esperienza e sono felice di questo risultato".

Michele Bufalino