San Giuliano vuole essere "città": "Passo per valorizzare il territorio"

Secondo l’amministrazione comunale i requisiti ci sono tutti. Così il sindaco di San Giuliano Terme ha avviato le procedure per ottenere il titolo di città. Il riconoscimento, come èrevede la legge, può essere concesso dal Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell’Interno per Comuni con particolari pregi relativamente a ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza che ricoprono.

"Considerato che la comunità di San Giuliano Terme ha per storia, tradizione, beni culturali, ambientali e paesaggistici, tutte le caratteristiche per richiedere tale riconoscimento, si è ritenuto opportuno avviare il procedimento – spiega il sindaco Sergio Di Maio –. Un modo per valorizzare e riconoscere il ruolo ed il valore del nostro territorio, un ulteriore passo di un ideale percorso iniziato con il riconoscimento della medaglia d’argento al Merito civile, per gli eventi della seconda guerra mondiale". " L’ottenimento del titolo di “Città”, che non avrà costi per l’amministrazione comunale – sottolinea il primo cittadino –, può rappresentare un elemento di coesione e senso di appartenenza tra i cittadini".

Con la deliberazione del Consiglio comunale sangiulianese, è stato definito il percorso storico che dal rilancio voluto dai Lorena dal 1742, con l’intuizione di investire nel termalismo, passa dal turismo di goldoniana memoria, agli avvenimenti della seconda guerra mondiale e della Resistenza con la Brigata partigiana "Casarosa" fino ai giorni nostri, nei quali San Giuliano continua il suo percorso di sviluppo civico, agricolo, naturalistico e della ricerca. "Oggi San Giuliano Terme ricopre un ruolo di primo piano, penso al polo delle eccellenze come la Fondazione pisana per la Scienza, il centro Le Vele, L’Isola dei Girasoli e lo studentato dei Praticelli, che saranno presto raggiunti dal polo della ricerca della Scuola superiore Sant’Anna, oltre al nuovo centro polivalente con centro congressi che sta edificando la Todisco Group – prosegue il primo cittadino –. Il tutto guardando a particolari produzioni agricole innovative ed alla sostenibilità ambientale per la quale il nostro Comune ha ricevuto il riconoscimento della Rete comuni sostenibili".

"Nel nostro territorio ospitiamo anche una porzione del Parco regionale che rientra oggi nella Biosfera Unesco “Selve costiere della Toscana” – conclude – riconosciuta nel 2004 e confermata nel 2016. Vogliamo proseguire nella valorizzazione di un territorio denso di storia che guarda avanti".