San Giuliano Terme: ultimata la nuova fognatura a Sant’Andrea in Pescaiola

San Giuliano Terme (PI), 24 giugno 2025 – Prosegue l’impegno di Acque e dell’amministrazione comunale di San Giuliano Terme per il potenziamento e l’efficientamento della rete fognaria e idrica sul territorio. Dopo l’annuncio dello scorso dicembre, si registrano alcune novità sull’avanzamento dei progetti per Sant’Andrea in Pescaiola, Arena Metato e Gello.

Il progetto esecutivo per la nuova fognatura a Sant’Andrea in Pescaiola è stato ufficialmente consegnato, mentre è già avvenuta l’immissione in possesso delle aree private interessate dai lavori. Un ricorso presentato in fase di gara ha causato un lieve slittamento dei tempi. Tuttavia, è già in corso la firma dei contratti nell’ambito dell’Accordo Quadro, con la possibilità di avviare l’affidamento dell’intervento entro la fine di giugno. L’aggiudicazione definitiva è prevista entro agosto, con la conseguente consegna dei lavori stimata per settembre.

Resta confermata la tempistica comunicata a dicembre per la nuova fognatura ad Arena Metato: è in corso di ultimazione la progettazione definitiva per la nuova fognatura, che sarà seguita dalla conferenza dei servizi. L’inizio dei lavori rimane previsto per l’inizio del 2026

Ulteriore novità riguarda la zona di Gello, dove è in fase di ultimazione il progetto esecutivo per la sostituzione di un tratto di circa 1300 metri dell’acquedotto in via Dini. L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro il mese di agosto e la consegna alla ditta esecutrice potrà avvenire già tra settembre e ottobre.

Nel complesso, gli interventi – finanziati con oltre 3,2 milioni di euro, rispettivamente 1,7 milioni da Acque e 1,5 milioni dal Comune – rappresentano un importante passo avanti per il miglioramento del sistema fognario, la tutela ambientale e la qualità della vita nei centri abitati coinvolti.