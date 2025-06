A Pisanello arriva il “Calcio Sociale”: l’iniziativa di Legambiente e ARCI per tutti

Pisa, 24 giugno 2025 – Legambiente Pisa, in collaborazione con ARCI Pisa e con il supporto della cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Empoli, è orgogliosa di presentare il “Calcio Sociale”, un progetto che parte con un evento inaugurale venerdì 27 giugno alle ore 17 all’interno del campo di via Marsala 2 a Pisanello (Riglione). Durante questo pomeriggio di lancio verranno presentati i valori e le modalità di partecipazione: giovani e adulti, con o senza disabilità, saranno invitati a unirsi a partite miste di calcio e a sperimentare laboratori ludico-educativi.

L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport – Consiglio dei Ministri, non si esaurisce in un solo appuntamento. A partire da settembre, “Calcio Sociale” diventerà un progetto strutturato, con un calendario fisso di attività settimanali che comprenderanno laboratori di fumetto, conduzione radiofonica, cucito creativo e molto altro, ideati per favorire la crescita personale, la scoperta di nuove passioni e il rafforzamento dei legami all’interno della comunità.

La partecipazione al lancio e alle successive attività sarà sempre gratuita. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare lo staff via email all’indirizzo [email protected].