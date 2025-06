Tower Festival: sport, musica e inclusione per oltre duemila persone

Pisa, 24 giugno 2025 – Un weekend di pura energia, passione e condivisione. Si è chiusa con un bilancio memorabile la 12° edizione del Tower Festival, la kermesse organizzata dal CUS Pisa che ha trasformato la città in un palcoscenico di sport, musica e inclusione. Numeri importanti: 600 atleti e atlete in campo tra calcio, green volley e beach volley, tennis, hockey, ultimate frisbee, basket, e una festa serale che ha richiamato oltre 2000 persone, unite dal ritmo della musica a cura del team del locale Caino.

L’evento ha preso il via con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di Giulio Messerini, vice presidente vicario del CUS Pisa, Marco Macchia, Presidente del Comitato Sport Universitario e Delegato del Rettore per i rapporti con il territorio, e Francesca Pacini, Presidente del Soroptimist International Club Pisa, partner del festival. Momento emozionante della cerimonia, la premiazione degli studenti universitari medagliati ai CNU 2025, esempio di eccellenza sia nello sport che negli studi.

Grande entusiasmo anche per il torneo inclusivo misto organizzato insieme a Freccia Azzurra e AIPD, un appuntamento che ha regalato divertimento e l’emozione semplice ma potente del gioco. Tra partite avvincenti, musica sotto le stelle e il tradizionale campeggio, il festival ha confermato la sua vocazione di evento imperdibile per l’estate pisana, in grado di unire la comunità universitaria e non solo.

“Un ringraziamento speciale va a tutti voi – ha dichiarato Giulio Messerini – atleti, volontari, sponsor e istituzioni che avete reso possibile questo sogno. Il Tower Festival non è solo una manifestazione sportiva, ma un’occasione per costruire comunità, abbattere barriere e celebrare la bellezza dello stare insieme. Vedere tanti sorrisi è la più grande ricompensa”.