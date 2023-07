San Giuliano Terme rimette a nuovo i giochi nei parchi pubblici

San Giuliano Terme (Pisa), 17 luglio 2023 - Dopo accurati sopralluoghi di professionisti incaricati, il comune di San Giuliano Terme sta provvedendo all'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione per il recupero funzionale delle attrezzature ludiche installate nei parchi pubblici del territorio. Le operazioni sono partite questa mattina (lunedì 17 luglio) e in alcuni casi verrà disposta la chiusura temporanea dei parchi in attesa che si concludano i lavori di riparazione. Questo l'elenco delle aree gioco interessate per le quali sono previste interventi per un investimento pari a circa 18mila euro: San Giuliano Terme, parco attrezzato nei pressi della piscina comunale; Asciano: via Cavalieri di Vittorio Veneto; Mezzana: via delle Genziane; Ghezzano: via Salgari; Pontasserchio: via Deledda, via Aldo Moro; Arena Metato: via Nino Bixio, piazza Berlinguer; Madonna dell'Acqua: via Don Murri; San Martino a Ulmiano. "Nel Comune di San Giuliano Terme insistono aree a verde pubblico nelle quali sono installate attrezzature ludiche e/o sportive destinate al libero utilizzo da parte di giovani e giovanissimi - afferma l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi -. Ad oggi sono state censite 30 aree gioco ubicate in 15 diverse frazioni del territorio comunale per un totale di 111 singole attrezzature ludiche che comprendono anche attrezzi per il fitness all’aperto; il censimento ci ha permesso di attuare in seguito un attento monitoraggio e, di conseguenza, poter iniziare la fase operativa di manutenzione, per questo ringrazio gli uffici competenti e i professionisti coinvolti". "Si tratta di numeri non trascurabili, quelli di aree gioco e relative attrezzature ludiche, che puntano ad accontentare la richiesta di un territorio diffuso e assai diversificato come quello di San Giuliano Terme - dichiara il sindaco Sergio Di Maio -.Proseguiamo nel lavoro che l'Amministrazione porta avanti per rendere il nostro Comune ancora più vivibile e a misura di persona, adulti e bambini".