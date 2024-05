San Giuliano Terme ottiene il titolo di "città"

San Giuliano Terme, 21 maggio 2024 - Il comune di San Giuliano Terme ha ottenuto il titolo di “città” con un decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il riconoscimento, come regolato dal decreto legislativo 267/200, è stato concesso dal Presidente della Repubblica su proposta del ministero dell'Interno per Comuni con particolari pregi relativamente a ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza che ricoprono. Considerato che la comunità di San Giuliano Terme ha per storia, tradizione, beni culturali, ambientali e paesaggistici, tutte le caratteristiche per ottenere tale riconoscimento, l'Amministrazione comunale ha avviato il procedimento a seguito della delibera approvata dal Consiglio comunale. Quindi, dopo la deliberazione consiliare nell'autunno 2023, cui ha dato seguito il parere positivo del Prefetto di Pisa, Sua Eccellenza Maria Luisa D’Alessandro, per passare al Ministero dell'Interno, che ha trasmesso la proposta alla Presidenza della Repubblica, è arrivato l'ok del Quirinale. E' stato dunque riconosciuto il ruolo ed il valore del territorio sangiulianese, a suggello di un ideale percorso iniziato con il riconoscimento della medaglia d'argento al Merito civile, per gli eventi della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, ottenuta al tempo sempre con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2018. Un percorso storico che dal rilancio voluto dai Lorena dal 1742, con l'intuizione di investire nel termalismo, passa dal turismo di goldoniana memoria, agli avvenimenti della seconda guerra mondiale e della Resistenza con la Brigata partigiana “Casarosa” fino ai giorni nostri, nei quali San Giuliano continua il suo percorso di sviluppo civico, agricolo, naturalistico e della ricerca. L'ottenimento del titolo di “Città”, che non avrà costi per l'Amministrazione comunale, può rappresentare un elemento di coesione e senso di appartenenza tra i cittadini. Il titolo di città è attualmente un titolo onorifico storico che distingue le comunità di tipo urbano da quelle di tipo rurale. In passato, e più precisamente in epoca medievale, il riconoscimento di tale titolo comportava privilegi, o comunque un diverso ordinamento legale-amministrativo.