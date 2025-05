San Giuliano Terme: inaugurati i “Giochi del Bracco” ad Asciano

San Giuliano Terme (PI), 13 maggio 2025 – Inaugurati sabato 10 maggio i nuovi giochi per bambini dedicati alla memoria di Ubaldo Vanni presso il parco giochi di via Cavalieri di Vittorio Veneto ad Asciano. Grazie alle donazioni raccolte dalle famiglie Lotti e Vanni e di alcuni compaesani sono state acquistate le attrezzature consistenti in un gioco a molla con pannelli in polietilene riciclato ed un gioco a due molle con seduta e poggiapiedi anch'esso in polietilene riciclato. Acquistata dalle famiglie anche una panchina che verrà collocata lungo i Condotti. Ubaldo Vanni, conosciuto anche come il "bracco", persona molto apprezzata nella comunità ascianese, è scomparso improvvisamente nell'ottobre 2024 lasciando un grande vuoto tra i familiari, gli amici e i conoscenti.

Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Matteo Cecchelli, l'assessore ai parchi e al verde pubblico Filippo Pancrazzi, l'assessore Marco Balatresi, la moglie di Vanni, Giuseppina Lotti, i familiari e le autorità civili e religiose e le tante persone che conoscevano e volevano bene al "bracco".

«La comunità sangiulianese può godere di nuovi giochi per l'infanzia intitolati ad una persona che ha dato molto alla sua comunità - ha affermato l'assessore Filippo Pancrazi -. Si tratta di attrezzature adatte anche ai bambini molto piccoli che potranno fruirne in sicurezza. Un arricchimento degli spazi sociali significa dare maggiori opportunità della vita all'aria aperta e in condivisione, per imparare a crescere e a divertirsi in compagnia creando occasioni di socialità».

«Siamo felici di aver inaugurato questi nuovi spazi ed averli dedicati ad Ubaldo Vanni che è stato un punto di riferimento per la comunità ascianese ed un amico, una persona che sapeva farsi voler bene e che ha lasciato un grande vuoto - ha detto il primo cittadino Matteo Cecchelli -. Ringrazio le famiglie Lotti e Vanni per aver acquistato queste attrezzature e dato alla comunità sangiulianese, soprattutto ai più piccoli, un bello spazio per giocare e vivere all'aria aperta. Un ringraziamento particolare a Giuseppina, che nella sua vita ha lavorato tanto per la nostra comunità e con questa e con questa donazione renderà felici i bambini di Asciano».

«Il nostro Ubaldo, da molti conosciuto come ‘Bracco’, è stato un affettuoso e attento padre e marito, ed ha avuto durante tutta la sua vita un grande e generoso attaccamento alla comunità di Asciano, con particolare attenzione ai bambini - ha detto Giuseppina Lotti. Ci auguriamo che chi fruirà del parco e della panchina rivolga un pensiero a Ubaldo».